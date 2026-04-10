Wyler Vetta presenta la collezione Héritage: tre referenze da 38 mm con movimento automatico ETA 2892 personalizzato con bilanciere Incaflex, brevettato nel 1927 dai fratelli Paul e Alfred Wyler. Cassa in acciaio satinato, vetro zaffiro bombato antiriflesso, impermeabilità a 100 metri. Tre quadranti – silver, chocolat, ardesia – disponibili con cinturino in pelle martellata a 1.200 euro o bracciale in acciaio a 1.300 euro.
Informazioni chiave:
- Movimento automatico ETA 2892 con bilanciere Incaflex: riserva di carica 42 ore, frequenza 28.800 alternanze/ora (4 Hz), resistenza agli urti garantita dal sistema brevettato nel 1927.
- Tre referenze (WV0501 silver, WV0502 chocolat, WV0503 ardesia), disponibili in sei configurazioni totali: cinturino pelle martellata a 1.200 euro, bracciale acciaio a 1.300 euro, tutte con sgancio rapido.
- Wyler Vetta è un marchio svizzero fondato a Basilea nel 1923, importato in Italia dal 1929, attualmente gestito da Marcello Binda che nel 2021 ha ricostituito la società con il designer Fulvio Locci.
Indice dei contenuti
ETA 2892 con bilanciere Incaflex: il movimento al centro della collezione
Il cuore tecnico di Héritage è il movimento automatico ETA 2892, personalizzato con bilanciere Incaflex. L’ETA 2892 è un calibro a carica automatica bidirezionale con 21 rubini, spessore di 3,6 mm, uno dei più sottili nella categoria dei movimenti automatici di produzione svizzera, frequenza di 28.800 alternanze/ora (4 Hz) e riserva di carica di 42 ore. La frequenza a 4 Hz garantisce un aggiornamento dell’indicazione dei secondi più fluido rispetto ai calibri a 3 Hz (21.600 vph), con un margine di precisione giornaliera tipicamente compreso tra -3 e +7 secondi.
L’Incaflex è una soluzione tecnica brevettata nel 1927 dai fratelli Paul e Alfred Wyler per aumentare la resistenza agli urti del bilanciere. Il principio funziona tramite una sospensione elastica dell’asse del bilanciere che assorbe i colpi prima che raggiungano il sistema oscillante, riducendo il rischio di deformazione dello spirale e di blocco del treno. Il brevetto fu seguito nel 1938 dall’Incabloc, soluzione analoga sviluppata da altri costruttori e poi diventata standard di settore: Wyler Vetta era quindi tra i pionieri di questa categoria di protezioni meccaniche.
La personalizzazione del calibro base con l’Incaflex non è solo un richiamo storico: su un orologio da polso quotidiano nella fascia fino a 1.500 euro, la resistenza agli urti è una delle caratteristiche funzionali più rilevanti per l’affidabilità nel lungo periodo.
La cassa da 38 mm: proporzioni, materiali e impermeabilità
La cassa di Héritage misura 38 millimetri di diametro in acciaio satinato. Lo spessore ridotto del calibro ETA 2892 (3,6 mm) contribuisce a mantenere un profilo cassa sottileo. Il vetro è in zaffiro bombato con trattamento antiriflesso: il bombato segue la curvatura del quadrante e contribuisce alla leggibilità nelle condizioni di luce laterale, mentre il trattamento antiriflesso riduce i riflessi speculari tipici dei vetri piatti. La corona a pressione e il fondello a vite garantiscono un’impermeabilità certificata a 100 metri (10 ATM).
Tre quadranti, sei referenze
La collezione Héritage è strutturata su tre quadranti e due opzioni di cinturino, per un totale di sei referenze commerciali.
- WV0501: quadrante silver con indici e numeri arabi. Il silver è il quadrante più leggibile nelle condizioni di luce scarsa grazie al contrasto con gli indici luminescenti.
- WV0502: quadrante chocolat. Le tonalità calde del marrone scuro si abbinano con maggiore naturalezza ai cinturini in pelle rispetto all’acciaio, anche se entrambe le configurazioni sono disponibili.
- WV0503: quadrante ardesia. Il grigio ardesia è la referenza con il carattere più neutro, adatta sia con cinturino che con bracciale metallico.
Tutti e tre i quadranti montano indici e numeri arabi con materiale luminescente: una scelta che privilegia la leggibilità rapida rispetto a un’estetica puramente minimalista. Il sistema di sgancio rapido su entrambe le varianti di cinturino e bracciale permette la sostituzione senza attrezzi, con un impatto pratico sulla versatilità d’uso quotidiano.
Il prezzo è di 1.200 euro per la versione con cinturino in pelle martellata e 1.300 euro per la versione con bracciale in acciaio.
Wyler Vetta: brevetti e la storia del marchio
Paul Wyler fonda il marchio a Basilea nel 1923. Il primo orologio da polso a marchio Wyler viene prodotto nel 1924. Nel 1929 il marchio entra in Italia attraverso l’importazione di Innocente Binda.
Il percorso brevettuale di Wyler Vetta tra gli anni Venti e Trenta è denso: l’Incaflex del 1927 per la resistenza agli urti del bilanciere, il “cricchettino” del 1931 (uno tra i primi automatici di forma rettangolare) e una serie di brevetti per casse a tenuta stagna tra il 1932 e il 1939. Erano anni in cui la tenuta stagna e la resistenza meccanica erano temi aperti, non soluzioni consolidate.
Per dimostrare la robustezza dei propri segnatempo, Wyler Vetta ricorse a una forma di stress test spettacolare: il lancio di orologi dalla Tour Eiffel nel 1931 e nel 1956, e dalla Torre di Seattle nel 1962. Erano operazioni di comunicazione con una logica di verifica funzionale: caduta libera, impatto a terra, verifica del funzionamento. Un metodo brutale e diretto in un’epoca in cui le certificazioni di laboratorio non erano lo standard.
Tra i clienti e gli utilizzatori storici del marchio figurano i calciatori della Nazionale italiana campione del mondo nel 1934, atleti come Alfredo Binda e Peppino Meazza, e personalità come Albert Einstein, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni e Enzo Ferrari. Nel 1970 la distribuzione copriva 52 paesi.
Nel 1993 Simone e Marcello Binda acquisiscono il marchio. Nel 2021 Marcello Binda costituisce Wyler Vetta Srl e, insieme al designer Fulvio Locci, lancia una nuova collezione con una rete distributiva rinnovata. Nel 2024 Beppe Ambrosini entra come Partner e Senior Advisor.