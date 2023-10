Wyler Vetta orologi Heritage 2023: la Manifattura rilegge le linee e lo stile di una collezione classica che da sempre incarna l’omaggio della marca alla bella orologeria. Nascono così quattro nuovi orologi in cui la purezza del design esalta le scelte cromatiche dei quadranti.

Il modello Heritage di Wyler Vetta è stato presentato dal brand nel 2016. Per questi nuovi modelli di orologi Heritage solo tempo, Fulvio Locci, designer della marca, ha scelto di mantenere inalterate le dimensioni della cassa d’acciaio lucido di 39 mm di diametro. Una taglia che si conferma contemporanea e trasversale, adatta a vestire polsi maschili e femminili.

La grande novità della linea è rappresentata dai quadranti di colore come espressione moderna di un’estetica tradizionale. I toni sono silver, blu, verde e un suggestivo color ruggine. Sui quadranti le cifre arabe, in acciaio o in IP rosè, sono applicate ed in nuance con le lancette di ore, minuti e secondi. I quadranti sono bombati come i precedenti con la finestrella della data ad ore 3.

Il vetro minerale K5 antiriflesso bombato e rinforzato conferisce all’orologio un delizioso sapore vintage. Gli orologi della nuova collezione Heritage sono animati da un calibro automatico SW200. Gli Heritage Wyler Vetta sono impermeabili fino a 50 metri.

Tutti i nuovi modelli Heritage montano un cinturino di pelle con fibbia ad ardiglione nei toni blu con impunture ecrù in abbinamento al quadrante silver; color cuoio per il quadrante blu ed il quadrante ruggine e color cuoio più scuro per il quadrante verde.

