Informazioni chiave:
- Zenith Chronomaster Sport Skeleton monta il calibro El Primero 3600 SK a 5 Hz, con lettura al 1/10 di secondo e 60 ore di riserva di carica.
- La cassa misura 41 mm, è impermeabile fino a 10 ATM e abbina superfici spazzolate e lucide con lunetta in ceramica graduata su 10 secondi.
- La collezione comprende quattro referenze: due in acciaio a 16.500 euro, una in oro rosa a 31.200 euro e una limited edition di 10 esemplari a 111.400 euro.
Indice dei contenuti
Il nuovo Zenith Chronomaster Sport Skeleton presentato a Watches and Wonders 2026 porta la costruzione scheletrata dentro la collezione sportiva della Maison. Il modello usa il calibro di manifattura El Primero 3600 SK a 5 Hz, legge 1/10 di secondo, adotta una cassa da 41 mm e introduce sui modelli in acciaio la nuova fibbia déployante Zenclasp con microregolazione.
Il quadrante scheletrato mette in vista la meccanica di El Primero
La novità più evidente del Chronomaster Sport Skeleton è il quadrante in vetro zaffiro con sfumatura nera fumé verso l’esterno e trasparenza al centro. Questa soluzione lascia leggere in profondità la struttura del movimento, ma mantiene l’impostazione grafica storica della linea. Restano infatti i tre contatori sovrapposti, con la classica combinazione grigio, antracite e blu oppure con una lettura tonale diversa nella versione con lunetta verde.
La leggibilità resta centrale. Gli indici applicati a bastone e le lancette sfaccettate sono rivestiti in Super-LumiNova C1, mentre il contrasto tra vetro, contatori e profili metallici permette di seguire le informazioni cronografiche con immediatezza. In un orologio scheletrato questo equilibrio conta molto, perché l’apertura del quadrante richiede una gerarchia visiva precisa per non disperdere la lettura.
El Primero 3600 SK lavora a 5 Hz e legge il decimo di secondo
Al centro del progetto c’è il calibro di manifattura El Primero 3600 SK, evoluzione scheletrata dell’architettura El Primero. Il movimento lavora a 36.000 alternanze/ora, pari a 5 Hz, una frequenza che permette la lettura diretta di 1/10 di secondo. In questo schema la lancetta centrale del cronografo compie un giro completo del quadrante in 10 secondi e dialoga con la lunetta in ceramica graduata proprio su 10 secondi.
Dal punto di vista costruttivo, il calibro resta fedele a una formula che interessa molto chi osserva i cronografi dal lato tecnico: ruota a colonne, qui rifinita in blu, innesto orizzontale, meccanismo di arresto dei secondi per la regolazione dell’ora e componenti in silicio nel gruppo di scappamento. Zenith indica in particolare la presenza di ruota di scappamento e ancora in silicio, scelta utile per stabilità e durata nel tempo. La riserva di carica è di 60 ore. Attraverso il quadrante e il fondello in vetro zaffiro si vede anche la nuova massa oscillante traforata a forma di stella con finitura satinata.
La cassa da 41 mm conserva il profilo sportivo della collezione
Zenith Chronomaster Sport Skeleton usa una cassa da 41 mm con alternanza di superfici spazzolate e lucide. L’impostazione resta quella del Chronomaster Sport: profilo compatto, pulsanti a pompa, anse integrate in modo netto e lunetta in ceramica resistente ai graffi. Qui la lunetta ha una funzione decisiva anche sul piano della lettura, perché rende visibile la misurazione di 1/10 di secondo e porta sul lato esterno della cassa una parte concreta del linguaggio tecnico dell’orologio. L’impermeabilità è di 10 ATM.
Sui modelli in acciaio debutta la nuova chiusura Zenclasp
Con le versioni in acciaio, Zenith introduce la nuova fibbia déployante brevettata Zenclasp, pensata per migliorare comfort e sicurezza al polso. Il sistema integra una copertura di sicurezza sollevabile con la stella Zenith, una microregolazione azionabile direttamente al polso e un meccanismo di chiusura supportato da elementi sferici in ceramica.
La costruzione è composta da 41 componenti, tra cui 10 sfere in ceramica. La microregolazione procede per scatti da 2,5 mm fino a un intervallo totale di 10 mm. Lo sviluppo della fibbia ha richiesto tre anni e 1.800 ore di ricerca e ottimizzazione.
Quattro referenze definiscono la gamma 2026
La collezione Zenith Chronomaster Sport Skeleton arriva in quattro configurazioni. Le prime due sono in acciaio inossidabile, entrambe con bracciale a tre maglie in acciaio e secondo cinturino in caucciù incluso. Una adotta una lunetta in ceramica nera con i classici contatori tricolore, l’altra una lunetta in ceramica verde con un’impostazione cromatica coordinata. Entrambe sono proposte a 16.500 euro.
La terza referenza usa una cassa in oro rosa 18 carati con lunetta in ceramica nera e cinturino in caucciù nero, al prezzo di 31.200 euro. Completa la gamma una edizione limitata di 10 esemplari in oro rosa 18 carati con bracciale coordinato, lunetta con diamanti taglio baguette e prezzo di 111.400 euro. In questo caso il Chronomaster Sport Skeleton entra in un territorio più gioielliero, ma conserva l’impianto meccanico del resto della collezione.
Le specifiche tecniche della collezione Chronomaster Sport Skeleton
Chronomaster Sport Skeleton con lunetta in ceramica nera
- Movimento: El Primero 3600 SK
- Frequenza: 36.000 A/ora, 5 Hz
- Riserva di carica: 60 ore
- Funzioni: ore e minuti al centro, piccoli secondi a ore 9, cronografo al 1/10 di secondo, lancetta cronografica centrale con giro in 10 secondi, contatore 60 minuti a ore 6, contatore 60 secondi a ore 3
- Materiale cassa: acciaio inossidabile
- Lunetta: ceramica nera graduata su 10 secondi
- Diametro: 41 mm
- Impermeabilità: 10 ATM
- Quadrante: vetro zaffiro colorato scheletrato con tre contatori di diverso colore
- Indici: rodiati, sfaccettati, rivestiti di Super-LumiNova SLN C1
- Lancette: rodiate, sfaccettate, rivestite di Super-LumiNova SLN C1
- Bracciale: acciaio con fibbia déployante microregolabile
- Cinturino aggiuntivo: caucciù nero
- Prezzo: 16.500 euro
Chronomaster Sport Skeleton con lunetta in ceramica verde
- Movimento: El Primero 3600 SK
- Frequenza: 36.000 A/ora, 5 Hz
- Riserva di carica: 60 ore
- Funzioni: ore e minuti al centro, piccoli secondi a ore 9, cronografo al 1/10 di secondo, lancetta cronografica centrale con giro in 10 secondi, contatore 60 minuti a ore 6, contatore 60 secondi a ore 3
- Materiale cassa: acciaio inossidabile
- Lunetta: ceramica verde graduata su 10 secondi
- Diametro: 41 mm
- Impermeabilità: 10 ATM
- Quadrante: vetro zaffiro colorato scheletrato con tre contatori di diverso colore
- Indici: rodiati, sfaccettati, rivestiti di Super-LumiNova SLN C1
- Lancette: rodiate, sfaccettate, rivestite di Super-LumiNova SLN C1
- Bracciale: acciaio con fibbia déployante microregolabile
- Cinturino aggiuntivo: caucciù verde
- Prezzo: 16.500 euro
Chronomaster Sport Skeleton con cassa in oro rosa
- Movimento: El Primero 3600 SK
- Frequenza: 36.000 A/ora, 5 Hz
- Riserva di carica: 60 ore
- Funzioni: ore e minuti al centro, piccoli secondi a ore 9, cronografo al 1/10 di secondo, lancetta cronografica centrale con giro in 10 secondi, contatore 60 minuti a ore 6, contatore 60 secondi a ore 3
- Materiale cassa: oro rosa 18 carati
- Lunetta: ceramica nera graduata su 10 secondi
- Diametro: 41 mm
- Impermeabilità: 10 ATM
- Quadrante: vetro zaffiro colorato scheletrato con tre contatori di diverso colore
- Indici: rodiati, sfaccettati, rivestiti di Super-LumiNova SLN C1
- Lancette: rodiate, sfaccettate, rivestite di Super-LumiNova SLN C1
- Cinturino: caucciù nero con fibbia déployante in oro rosa 18 carati
- Prezzo: 31.200 euro
Chronomaster Sport Skeleton in limited edition
- Movimento: El Primero 3600 SK
- Frequenza: 36.000 A/ora, 5 Hz
- Riserva di carica: 60 ore
- Funzioni: ore e minuti al centro, piccoli secondi a ore 9, cronografo al 1/10 di secondo, lancetta cronografica centrale con giro in 10 secondi, contatore 60 minuti a ore 6, contatore 60 secondi a ore 3
- Materiale cassa: oro rosa 18 carati
- Edizione: limitata a 10 esemplari
- Lunetta: diamanti taglio baguette
- Caratura indicata in scheda: circa 5,00 carati
- Colore diamanti: F-G
- Diametro: 41 mm
- Impermeabilità: 10 ATM
- Quadrante: vetro zaffiro colorato scheletrato con tre contatori di diverso colore
- Indici: oro rosa 18 carati con diamanti taglio baguette
- Lancette: rodiate, sfaccettate, rivestite di Super-LumiNova SLN C1
- Bracciale: oro rosa 18 carati con fibbia déployante coordinata
- Cinturino aggiuntivo: caucciù nero con fibbia déployante in oro rosa 18 carati
- Prezzo: 111.400 euro