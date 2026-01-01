Zenith Defy Extreme Chroma: quando entra il colore

Zenith amplia le edizioni Chroma con due Defy Extreme in serie limitata (100 esemplari ciascuna), combinando titanio e ceramica in una cassa da 45 mm impermeabile fino a 20 ATM. Lunetta dodecagonale, proteggi pulsanti e corona alternano titanio nero microsabbiato o ceramica bianca. Il calibro automatico El Primero 9004, con ponti in PVD colorato, anima un quadrante scheletrato nero o bianco. Due scappamenti indipendenti (5 Hz per l’ora, 50 Hz per il crono) permettono la lettura al 1/100.
Le edizioni Chroma sono diventate, anno dopo anno, uno dei territori più riconoscibili della ricerca Zenith: qui la cronometria ad alta frequenza incontra un’estetica energica, fatta di contrasti netti e dettagli cromatici pensati come parte della meccanica, non come semplice decorazione.
Una cassa da 45 mm che gioca su titanio e ceramica
Alla base c’è l’architettura spigolosa e scultorea del Defy Extreme, qui declinata con un dialogo di materiali che enfatizza geometrie e volumi. La cassa angolare da 45 mm è disponibile in titanio microsabbiato oppure in titanio lucido e spazzolato. A definire il profilo del modello intervengono la lunetta dodecagonale, i proteggi pulsanti e la corona, realizzati in titanio nero microsabbiato oppure in ceramica bianca (a seconda della versione).
L’alternanza tra superfici opache e riflettenti amplifica la personalità “tecnica” del segnatempo e mette in risalto la costruzione multilivello tipica della linea.
Il cuore: El Primero 9004 in versione Chroma
Il tratto più distintivo di queste due edizioni è però nel movimento. Il calibro automatico El Primero 9004 viene proposto in una variante dedicata, con ponti rivestiti in PVD in una gamma cromatica che trasforma l’interno del segnatempo in una sorta di “arcobaleno meccanico”. Il colpo d’occhio non resta confinato al fondello: una parte della costruzione è visibile anche dal lato quadrante.
Il quadrante scheletrato, declinato in nero o bianco, lascia filtrare scorci della meccanica e mantiene una coerenza grafica grazie a indici e scritte che riprendono la stessa progressione di colore del movimento, creando una sfumatura continua.
Dettagli cromatici anche sui contatori
La scelta Chroma non si ferma alla platina. La palette continua sulle punte delle lancette dei contatori e sulle indicazioni funzionali:
- ore e minuti cronografici a ore 9 e 3
- riserva di carica del cronografo a ore 12
- piccoli secondi a ore 6
Sul lato fondello, il tema prosegue con il rotore a stella tipico di Zenith: la Maison indica una tonalità blu per l’edizione scura e un verde elettrico per la versione chiara, un ulteriore segno di riconoscibilità tra le due referenze.
Cronografo al 1/100: due scappamenti, due frequenze
Sul piano tecnico, El Primero 9004 si distingue per la lettura del tempo trascorso al 1/100 di secondo. Il risultato è reso possibile da una costruzione con due sistemi di scappamento indipendenti, ciascuno con il proprio bariletto e regolatore:
- il primo lavora a 5 Hz (36.000 alternanze/ora) per la misurazione dell’ora
- il secondo sale a 50 Hz (360.000 alternanze/ora) per governare il cronografo
La conseguenza visiva è immediata e molto “Defy”: la lancetta centrale dei secondi cronografici compie una rotazione completa del quadrante ogni secondo, rendendo leggibile il tempo cronometrato con gran frazionamento.
Tre cinturini e cambio rapido
Come gli altri Defy Extreme, anche le edizioni Chroma adottano un sistema di sostituzione rapida del cinturino, azionabile tramite i pulsanti sul retro della cassa. Ogni orologio arriva con tre opzioni:
- cinturino in caucciù (nero o bianco) goffrato, con fibbia déployante
- bracciale in titanio con finiture coordinate
- cinturino in Velcro nero
Il Defy Extreme Chroma è proposto in due edizioni limitate da 100 esemplari ciascuna ed è disponibile presso boutique Zenith ed online.
