Zenith Defy Extreme Lapis Lazuli: la precisione si veste di blu

Per celebrare il suo 160 anniversario, Zenith presenta una nuova interpretazione del cronografo Defy Extreme, questa volta impreziosita dal lapislazzuli, pietra dal colore intenso e dalla profonda carica simbolica. Il Defy Extreme Lapis Lazuli unisce materiali pregiati, design audace e un movimento che permette di misurare il tempo fino al centesimo di secondo. La cassa da 45 mm, in acciaio lucido e oro giallo microbillé, incornicia un quadrante scheletrato in pietra naturale, reso unico dalle inclusioni di pirite. Prodotto in sole 50 unità, l’orologio è corredato da tre cinturini intercambiabili per adattarsi a ogni occasione.
La forza visiva del lapislazzuli incontra la meccanica di precisione
In occasione delle celebrazioni per i 160 anni della Manifattura, Zenith continua a esplorare nuove direzioni creative, fondendo estetica e ingegneria orologiera. L’ultima creazione, il Defy Extreme Lapis Lazuli, si distingue per un design che cattura lo sguardo e una meccanica che spinge i limiti della misurazione del tempo.
Il protagonista è un quadrante realizzato in lapislazzuli, pietra dalle sfumature blu profonde, da sempre associata all’infinito, alla notte stellata e alla ricerca dell’armonia. In questo orologio, la superficie della pietra lascia intravedere il movimento sottostante grazie alla struttura scheletrata, offrendo una visione affascinante dell’interno.
Materiali preziosi per un’estetica audace
Il Defy Extreme Lapis Lazuli unisce due materiali in forte contrasto visivo: l’acciaio lucido e l’oro giallo microbillé, usato per lunetta e protezioni dei pulsanti. Il risultato è un gioco dinamico di luce e texture che valorizza la struttura geometrica della cassa.
Le sfumature dorate si ritrovano anche sulle lancette e sugli indici, completando la palette visiva che parte dal blu intenso della pietra naturale. Ogni quadrante è un pezzo unico, con inclusioni di pirite che ne esaltano l’identità e rendono ogni esemplare diverso dagli altri.
Movimento El Primero 9004: il cuore pulsante
A dare vita all’orologio è il calibro El Primero 9004, l’unico movimento meccanico attualmente in produzione capace di misurare fino a 1/100 di secondo. Questo è reso possibile dalla presenza di due scappamenti indipendenti: uno per la visualizzazione dell’ora (36.000 alternanze/ora), e uno per la funzione cronografica (360.000 alternanze/ora).
La lancetta centrale del cronografo completa una rotazione ogni secondo, permettendo una lettura precisa dei tempi più brevi. Il quadrante mostra a ore 6 i secondi cronografici, a ore 3 i minuti, a ore 12 l’indicazione della riserva di carica e a ore 9 i piccoli secondi. Attraverso il fondello in vetro zaffiro è possibile ammirare la massa oscillante a forma di stella, decorata con finitura satinata, uno dei tratti distintivi di Zenith.
Tre look, un solo orologio
Fedele alla versatilità della collezione Defy Extreme, questa edizione limitata propone un sistema di cinturini intercambiabili, facilmente azionabile tramite pulsanti sul retro della cassa. Il set include:
- Bracciale in acciaio
- Cinturino in gomma nera con chiusura déployante
- Cinturino in tessuto tecnico con chiusura Velcro
Tre opzioni per interpretare l’orologio in chiave più sportiva, tecnica o formale, mantenendo sempre un’identità forte e riconoscibile. Il Defy Extreme Lapis Lazuli è stato realizzato in 50 esemplari numerati.
