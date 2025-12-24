La collezione Zenith Defy Skyline si amplia con quattro nuove versioni interamente realizzate in oro. I modelli includono un Defy Skyline in oro giallo con quadrante verde oliva, un cronografo in oro rosa con quadrante grigio ardesia, una versione skeleton in oro rosa e il primo Defy Skyline Tourbillon. Tutti i segnatempo sono dotati di bracciale integrato in oro e sistema di cinturini intercambiabili.
Nel periodo più luminoso dell’anno, Zenith sceglie l’oro per raccontare una visione sofisticata e decisa del tempo, presentando quattro nuove interpretazioni della collezione Defy Skyline. Queste creazioni, accomunate dall’uso integrale del metallo prezioso e dall’introduzione, per la prima volta, di bracciali in oro coordinati, traducono l’identità della linea Defy in una dimensione ancora più preziosa, mantenendo intatto il suo spirito urbano e architettonico.
L’universo Defy viene esplorato in tutte le sue espressioni: dal segnatempo solo tempo ad alta frequenza, al cronografo, passando per la costruzione scheletrata fino alla complessità del tourbillon. Ogni modello interpreta la luce dell’oro in modo differente, creando un dialogo continuo tra materia, geometria e meccanica.
Defy Skyline: geometria urbana e calore del metallo prezioso
La silhouette del Defy Skyline si fonda su una geometria netta e riconoscibile, ispirata agli storici modelli Defy caratterizzati dalla lunetta ottagonale. In questa nuova declinazione, l’oro non è un semplice elemento decorativo, ma diventa parte integrante del progetto estetico, amplificando la forza grafica dell’orologio.
Le superfici alternate satinate e lucide riflettono la luce con intensità variabile, evocando il ritmo visivo delle città contemporanee. L’oro, con la sua tonalità calda e avvolgente, introduce una dimensione celebrativa che dialoga con la modernità della collezione, senza mai perdere equilibrio.
Defy Skyline in oro giallo: equilibrio e profondità cromatica
La versione Defy Skyline in oro giallo propone una lettura raffinata dell’icona urbana di Zenith. La cassa da 41 mm e il bracciale integrato in oro creano una continuità visiva che accompagna naturalmente il polso. Il quadrante verde oliva, con finitura satinata effetto soleil, reagisce alla luce con riflessi cangianti, accentuando il dialogo cromatico con il metallo prezioso.
Il motivo inciso a stella a quattro punte, firma visiva della collezione, aggiunge profondità alla superficie del quadrante, mentre il disco della data tono su tono a ore 3 preserva l’armonia dell’insieme. All’interno opera il calibro automatico El Primero 3620, che anima l’indicatore a ore 9 con lettura al decimo di secondo, elemento distintivo della linea Defy.
Defy Skyline Chronograph: oro rosa e dinamica visiva
Con la sua cassa da 42 mm, il Defy Skyline Chronograph debutta in oro rosa, introducendo una nuova interpretazione cromatica nella collezione. Il contrasto con il quadrante grigio ardesia sfumato, decorato con il motivo stellato di Zenith, crea un effetto visivo intenso e sofisticato.
Il segnatempo è animato dal calibro automatico El Primero 3600, che opera a una frequenza di 5 Hz e consente una lettura del cronografo al decimo di secondo. La lancetta cronografica centrale compie una rotazione completa in dieci secondi, offrendo una percezione dinamica dello scorrere del tempo. Attraverso il fondello in vetro zaffiro si possono osservare la ruota a colonne, l’innesto orizzontale e il rotore traforato in oro 22 carati, espressione della cura meccanica della Manifattura.
Defy Skyline Skeleton: trasparenze e luce in oro rosa
Il Defy Skyline Skeleton in oro rosa da 41 mm mette al centro la relazione tra luce e struttura. Il quadrante traforato svela l’architettura interna del movimento, rifinito nelle stesse tonalità del metallo della cassa, creando un insieme coerente e luminoso.
Il calibro El Primero 3620 SK, visibile sia dal lato quadrante sia dal fondello in vetro zaffiro, alimenta l’indicatore al decimo di secondo direttamente dallo scappamento, che oscilla a 5 Hz. Le superfici satinate e lucide della cassa e del bracciale integrato amplificano il gioco di riflessi, conferendo al modello una presenza visiva intensa ma misurata.
Defy Skyline Tourbillon: architettura meccanica e poesia visiva
La collezione raggiunge la sua espressione più complessa con il Defy Skyline Tourbillon in oro rosa, il primo della linea realizzato interamente in questo metallo. Il quadrante rosso mattone effetto soleil, inciso con stelle a quattro punte che si irradiano dalla finestra del tourbillon, richiama i mattoni dell’edificio storico Zenith di Le Locle.
Il calibro El Primero 3630 ospita una gabbia del tourbillon a forma di stella a doppia Z, che compie una rotazione ogni 60 secondi. La massa oscillante traforata, realizzata nelle stesse tonalità dell’oro rosa, completa un insieme coerente e ricco di dettagli. Il modello è accompagnato da un bracciale in oro rosa e da un cinturino in caucciù rosso mattone, entrambi dotati di fibbia déployante in oro.
Tutti i modelli Defy Skyline Gold integrano il sistema di cambio rapido del cinturino sviluppato da Zenith. Questo meccanismo consente di alternare il bracciale in oro al cinturino in caucciù senza l’uso di strumenti, offrendo una versatilità che risponde alle esigenze di uno stile di vita moderno e dinamico.
