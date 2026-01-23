Con la nuova versione del Defy Skyline Skeleton, Zenith ridefinisce l’identità dell’orologeria contemporanea fondendo architettura e dinamismo urbano. Proposto in ceramica nera lucida e satinata, con movimento meccanico a vista in tonalità dorate, il segnatempo interpreta il linguaggio della città con un equilibrio visivo fatto di riflessi e geometrie nette. L’indicatore al decimo di secondo, alimentato dal calibro El Primero 3620 SK, riflette il ritmo costante della metropoli. Completano il profilo un bracciale integrato in ceramica e un cinturino intercambiabile in caucciù, pensati per accompagnare ogni movimento.
La collezione Defy Skyline di Zenith continua la propria evoluzione con una nuova interpretazione dallo spirito fortemente urbano: il Defy Skyline Skeleton in ceramica nera. L’approccio stilistico si ispira all’ambiente metropolitano e alle sue tensioni visive, traducendo linee architettoniche e riflessi notturni in un linguaggio orologiero costruito su pieni e trasparenze, materiali tecnici e contrasti cromatici.
Materiali tecnici per una presenza scultorea
L’estetica del nuovo Defy Skyline Skeleton è fortemente influenzata dal gioco tra superfici lucide e satinate, tipiche del trattamento ceramico applicato alla cassa da 41 mm. Le geometrie nette della lunetta dodecagonale si proiettano nel bracciale integrato in ceramica, creando una linea continua che richiama la coerenza strutturale dell’architettura contemporanea.
Il quadrante traforato, disegnato sulla base della storica stella a quattro punte introdotta da Zenith nel 1969, svela con chiarezza la costruzione interna del movimento, valorizzandone ogni dettaglio tecnico.
Il cuore dorato del calibro El Primero 3620 SK
Al centro di questa composizione meccanica si trova il calibro El Primero 3620 SK, movimento automatico di manifattura caratterizzato da una precisione cronometrica affidabile e da una visibilità studiata. Rifinito in una tonalità dorata che richiama le luci della città dopo il tramonto, il movimento si distingue per un’indicazione decimale dei secondi: una complicazione resa possibile dallo scappamento a 5 Hz.
L’indicatore al decimo di secondo, visibile in una sottile apertura a ore sei, compie una rotazione ogni 10 secondi. Questo moto fluido introduce un ritmo visivo coerente con l’energia continua delle metropoli, dando una nuova interpretazione del tempo come flusso costante.
Funzionalità contemporanea e libertà di adattamento
In linea con l’approccio versatile della collezione Defy, l’orologio è dotato di due soluzioni di cinturino. Il bracciale integrato in ceramica nera prolunga la struttura della cassa, mentre il cinturino in caucciù con motivo geometrico può essere facilmente sostituito grazie al sistema a sgancio rapido.
Questa scelta consente di passare con disinvoltura da un’estetica strutturata a un’impostazione più sportiva, rispondendo alle esigenze dinamiche della quotidianità. Entrambe le opzioni mantengono una coerenza stilistica con il design dell’orologio, enfatizzandone l’impronta urbana.