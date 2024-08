Louis Vuitton Pre-Collezione Uomo primavera estate 2025

La Pre-Collezione Uomo primavera estate 2025 di Louis Vuitton, disegnata da Pharrell Williams, è un tributo alla cultura cosmopolita che lega indissolubilmente l’uomo e il suo migliore amico: il cane. Con una visione innovativa e un tocco di eleganza, questa collezione racconta la vita quotidiana e la simbiosi tra cane e padrone, mettendo in risalto l’importanza della cura e della connessione che li unisce.

Pharrell Williams, alla sua seconda collezione per la Maison francese, esplora lo spirito globale della comunità cinofila, creando uno stile dandy ispirato ai dogsitter eleganti di New York. La collezione non si limita a vestire l’uomo, ma celebra anche il legame speciale tra lui e il suo cane attraverso capi che uniscono praticità e raffinatezza.

Radicata nei codici del preppy britannico e nel classico abbigliamento delle mostre canine, la collezione presenta un guardaroba versatile e disinvolto. Linee eleganti e strutturate dominano la scena, con silhouette che spaziano dai pantaloni a gamba larga ai bermuda, passando per capi sartoriali e da lavoro. La palette di colori si mantiene neutra, con un occhio ai dettagli che rendono ogni pezzo unico grazie a trame complesse e motivi ipnotici. I cani, veri protagonisti della collezione, sono celebrati attraverso ritratti, motivi e grafiche presenti su abiti e accessori, compresa una nuova linea dedicata esclusivamente a loro.

Il primo capitolo della collezione introduce un inedito motivo Damier, reinterpretato nello stile dell’argyle. Questo pattern appare in diverse forme: dai trench beige e giacche grigie in bouclé, alle maglie in pullover e camicie tonali. Anche la fodera di un cappotto verde bosco lavorato a chevron e il denim di una giacca puffer foderata in pile ne sono decorati. Tra i pezzi più iconici spiccano un parka nero e una tuta da bowling in twill di seta, entrambi stampati con un toile de jouy raffigurante New York City, mentre un motivo dalmata anima una giacca di shearling intarsiata, omaggio al concetto di simbiosi tra padrone e cane.

Il secondo capitolo della collezione celebra l’eleganza delle mostre canine. I completi ricamati presentano silhouette a tre pezzi o giacche cropped con colletti a scialle tipici degli abiti da sera. I codici sartoriali classici vengono ribaltati: abiti felpati, tute da ginnastica Damier-jacquard e tute da lavoro decorate da bottoni in madreperla sfidano le convenzioni. Un motivo pied-de-poule, realizzato con il musetto di un cane, adorna un blouson in jacquard, mentre un check con logo decora un blouson Harrington beige. Il ritratto di un levriero italiano, invece, è immortalato su una giacca in foulard di seta, celebrando la devozione tra uomo e animale.

La collezione si arricchisce di accessori che evocano le tradizioni delle mostre canine. Coccarde e stemmi decorano cravatte, calze e cappelli in velluto nero, disponibili anche in versione per cani. Ritratti di cani impreziosiscono fazzoletti da taschino e bandane in seta, mentre collane e bracciali in metalli invecchiati mescolano elementi floreali con il Monogram di Louis Vuitton. Tra gli accessori più dandy spiccano una spilla in alloro e perle e una fibbia per cintura con bracciale in oro invecchiato.

Gli occhiali da sole LV Super Vision, presentati per la prima volta durante la sfilata di debutto di Pharrell Williams, tornano in una nuova veste: neri lucidi con cerchi in metallo dorato e incisi con il motivo Damier. La nuova versione Metal offre una montatura leggera con lenti sfaccettate, disponibili in forme pilot, rotonde o quadrate, con finiture in oro, argento a specchio o nero. Il modello LV Falcon, stampato in 3D, presenta cerniere in metallo dorato e incisioni floreali, mentre il modello LV Catch, in acetato con lenti ovali nere, è decorato da dettagli che evocano i rivetti dei bauli della Maison.

Le calzature della collezione prendono ispirazione dal guardaroba canino, come il Dog Collar Loafer in pelle lucida decorato da una fibbia metallica a forma di collare. La suola LV Checker appare su Mary-Jane in pelle e su mocassini decorati con borchie ispirate ai collari canini. La LV Trainer è proposta in una versione rielaborata in pelle marrone, nera o bianca ultra-supple effetto vintage, insieme a una nuova versione più leggera e tecnica della LV Runner Tatic ispirata all’escursionismo. Facendo riferimento al giocattolo preferito del cane, la LV Trainer Maxi è realizzata in pelle scamosciata verde brillante a forma di pallina da tennis e in cavallino con stampa dalmata, un motivo che riecheggia nello shearling intarsiato della scarpa bassa LV Footprint.

Ciondoli a forma di zampa in pelle goffrata decorano le icone della Maison, tra cui Keepall, Soul Trunk, Montsouris Messenger, piccola pelletteria e rigidi. Realizzate in un prezioso mix di pelle, camoscio e tela, le borse LV Park in pelle nera o sabbia sono dotate di tasche o patta in tela Monogram classica o verde oliva e tirazip in corda. Prendono forma attraverso le icone e una nuova silhouette Cargo Hobo con quattro tasche esterne. La linea Epi XL Héritage, anch’essa declinata in diversi modelli, presenta la tipica grana della pelle spazzolata a mano in nuance marrone bicolore, amplificando il savoir-faire della Maison e la sensibilità dandy tipica dello studio di Pharrell Williams.

Infine, la collezione include una linea di accessori dedicati ai cani, tra cui guinzagli, collari, ciotole in metallo e persino un baule a forma di osso, celebrando in modo elegante il legame indissolubile tra cane e padrone.