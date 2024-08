Il mercato delle auto usate in Italia ha registrato una notevole crescita a luglio 2024, con un aumento del 16% nei passaggi di proprietà rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo incremento, che si riduce al 5,9% considerando la media giornaliera, evidenzia comunque un trend positivo nel settore.

Un dato significativo emerge dal rapporto tra auto nuove e usate: per ogni 100 vetture di prima immatricolazione, ne sono state vendute 215 di seconda mano a luglio, confermando la predominanza del mercato dell’usato.

Analizzando le motorizzazioni, si nota una persistente preferenza per le alimentazioni tradizionali (benzina e diesel) nel mercato dell’usato. Tuttavia, le auto ibride a benzina hanno mostrato una crescita notevole, raggiungendo una quota di mercato del 7,7%. Le auto elettriche usate, nonostante un aumento significativo, non superano ancora l’1% del mercato.

Nel segmento delle minivolture, i motori diesel mantengono il primato con una quota del 48,2%, seppur in calo rispetto all’anno precedente. Le ibride a benzina si attestano al 9,6%, superando le auto a GPL.

Il settore dei motocicli usati ha registrato un incremento del +8,4% nei passaggi di proprietà, anche se questo dato si traduce in un leggero calo (-1%) considerando la media giornaliera.

Un fenomeno interessante si è verificato nel campo delle radiazioni di autovetture, con un aumento del 49,6% rispetto a luglio 2023. Questo incremento è probabilmente legato agli incentivi per l’acquisto di nuove auto ecologiche. Il tasso di sostituzione si è attestato a 0,97, indicando che per ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 97.

Questi dati, riportati nel bollettino “Auto-Trend” dell’ACI, offrono una panoramica dettagliata del mercato automobilistico italiano. L’analisi evidenzia una tendenza crescente verso la mobilità sostenibile, con un interesse crescente per le auto ibride e, seppur in misura minore, per quelle elettriche.

Il mercato delle auto usate in Italia mostra segnali di crescita interessanti, con una particolare attenzione alle nuove tecnologie e alle esigenze di sostenibilità. Questa tendenza potrebbe influenzare significativamente il futuro del settore automobilistico, spingendo verso una maggiore diffusione di veicoli a basso impatto ambientale anche nel mercato dell’usato.