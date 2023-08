Annunciata la nuova serie di autocarri elettrici Argo di Motiv Power System: sarà caratterizzata da una cabina futuristica, un motore di nuova generazione e arriverà sul mercato entro la fine del 2024. La particolarità? Questa cabina specifica per gli autocarri elettrici è stata progettata tramite il feedback degli autisti.

Autocarri elettrici Motiv Argo: ecco come saranno

La cabina degli autocarri elettrici Motiv Argo sarà caratterizzata, nello specifico, da una struttura composita a risparmio di peso che va oltre le cabine tradizionali in termini di possibilità di riscaldamento e raffreddamento. Lo spazio dal paraurti al retrotreno sarà più corto rispetto a quello di un normale autocarro per garantire maggiore facilità di manovra.

La postazione dell’autista sarà rialzata su sedili riscaldati a flusso d’aria per offrire un buon livello di visibilità ed ergonomia. La serie è composta da due modelli, Standard e L.

Motiv Argo Standard

Il Motiv Argo Standard sarà disponibile in cinque opzioni di passo, da 4,5 fino a 7,5 metri, per una lunghezza complessiva che passa da 6,7 metri a 11,5 metri. Il carico utile arriva fino a 7.030 kg. Il motore elettrico di Argo Standard a coppia elevata è sviluppato in collaborazione con Nidec e offrirà una velocità massima di 109 km/h. Ad alimentarlo un pacco batterie da 158 kWh, in grado di garantire fino a 241 km di autonomia con un’ora e mezza di ricarica rapida. Autonomie distanti da quelle delle auto elettriche, ma comunque degne di nota.

Motiv Argo L

Le categorie di passo di Argo L saranno le medesime dell’Argo Standard, ma la lunghezza complessiva partirà da 7,9 metri e la capacità di carico, al contrario, scende a 6.486 km, per merito di un pacco batterie più grande, 237 kWh. L’autonomia arriva fino a 321 km, con una ricarica rapida di due ore.

Prezzi e lancio degli autocarri elettrici Motiv Argo

Gli autocarri elettrici Motiv Argo sono già in fase di pre-ordine, ma i prototipi sono attesi solo all’inizio del prossimo anno, con le prime consegne ai clienti in programma entro la fine del 2024. I prezzi dovrebbero attestarsi nella fascia tra i 200.000 e i 250.000 dollari.