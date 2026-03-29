Bicicletta e Codice della Strada: tutte le regole che i ciclisti ignorano (e le multe che rischiano)

La bicicletta è un velocipede e un veicolo secondo il Codice della Strada italiano: il ciclista deve rispettare senso di marcia, semafori e precedenze. Circolare contromano in bici comporta una multa da 167 a 665 euro. Sono obbligatori campanello, luci anteriori e posteriori e catadiottri. Vietato usare il cellulare mentre si pedala.

Un ciclista con maglia gialla percorre in contromano una strada stretta del centro storico italiano al tramonto, circondato da auto con i fari accesi e edifici in stile tradizionale.
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Biciclette, FAQ, Leggi e Normative

Chi utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto deve sapere che, secondo il Codice della Strada, essa è considerata un velocipede e dunque un veicolo a tutti gli effetti. Questo significa che il ciclista è soggetto a regole ben precise, come ogni altro utente della strada.

Gli articoli di riferimento sono il 143 (sul rispetto della carreggiata e del senso di marcia) e l’Art. 182 (a). Circolazione dei velocipedi che contiene una serie dettagliata di norme relative. Le sanzioni previste in caso di infrazione possono essere anche piuttosto elevate.

Vediamo le risposte alle domande più frequenti per chi si muove in bici, utili per evitare multe ma soprattutto per circolare in totale sicurezza.

Le biciclette possono circolare contromano?

No. Le biciclette, come ogni altro veicolo, devono rispettare il senso di marcia. Circolare contromano è vietato e comporta una sanzione amministrativa.

Qual è la multa per un ciclista che va contromano?

La sanzione va da 167 a 665 euro. Se la violazione avviene in condizioni di scarsa visibilità, la multa può salire fino a 1.308 euro.

I ciclisti possono pedalare affiancati?

Solo nei centri abitati e comunque non più di due alla volta. Fuori dai centri abitati devono procedere in fila indiana, salvo casi specifici.

È obbligatorio tenere entrambe le mani sul manubrio?

No, ma è necessario avere sempre almeno una mano sul manubrio e mantenere pieno controllo del mezzo. È vietato l’uso del cellulare o tenere animali in braccio.

È consentito farsi trainare o trainare altri veicoli con la bicicletta?

No. È vietato sia farsi trainare sia trainare veicoli, così come condurre animali al guinzaglio mentre si pedala.

Un adulto può trasportare un bambino in bici?

Sì, ma solo se il conducente è maggiorenne e il bambino ha meno di 8 anni. Devono essere utilizzati dispositivi omologati.

Si possono trasportare più persone su una bicicletta?

Solo se il mezzo è omologato per farlo. I limiti sono: massimo 4 adulti su velocipedi a più di due ruote, o 2 bambini fino a 10 anni.

Posso trasportare oggetti o animali in bici?

Sì, ma devono essere trasportati in modo sicuro, senza compromettere la visibilità o l’equilibrio. Gli animali solo in contenitori adeguati.

Dove devono circolare le biciclette?

Devono usare le piste ciclabili, le corsie ciclabili o quelle a doppio senso ciclabile, se presenti.

Quanto si rischia se si infrangono queste regole in bici?

Le multe variano da 26 a 102 euro. Se il mezzo trasporta più passeggeri, la sanzione può salire fino a 173 euro.

Cosa si intende per “velocipede” nel Codice della Strada?

Il termine velocipede è la definizione tecnica con cui il Codice della Strada indica la bicicletta. A tutti gli effetti, è considerata un veicolo.

Il ciclista è soggetto alle stesse regole di un automobilista?

Sì. Anche chi va in bici deve rispettare le norme generali sulla circolazione stradale, incluse quelle su precedenze, semafori e senso di marcia.

È obbligatorio il campanello sulla bicicletta?

Sì, anche se non è specificato nel testo fornito, l’articolo 68 del Codice della Strada prevede che i velocipedi siano dotati di campanello funzionante.

Un ciclista può usare il telefono mentre pedala?

No. È vietato l’uso del cellulare perché compromette la capacità di controllo del mezzo. È necessario avere sempre almeno una mano sul manubrio.

Le biciclette possono circolare fuori dalle piste ciclabili?

Solo se non sono presenti piste ciclabili. Quando esistono corsie dedicate, devono essere utilizzate, salvo divieti specifici.

Le luci sono obbligatorie sulle biciclette?

L’articolo 68 del Codice della Strada stabilisce che i velocipedi devono essere dotati di luci anteriori (bianche o gialle) e posteriori (rosse), funzionanti. Non solo, è richiesto anche che sui pedali e lateralmente ci siano catadiottri (riflettori) gialli.

Quando devono essere accese le luci in bici?

Le luci devono essere accese da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba; inoltre nei tunnel, in condizioni di visibilità scarsa (nebbia, pioggia, ecc.) anche di giorno.

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