Ciclista vs pedone: chi ha ragione e chi ha torto?

Una situazione davvero insolita quella che ci viene mostrata nel video di Dabbyaz su TikTok che si svolge in quello che sembra essere un tranquillo percorso ciclopedonale, probabilmente adiacente a una zona costiera, come suggerisce la presenza di sabbia lungo uno dei bordi.

La scena si apre con un pedone che cammina spensierato lungo la strada, designata per l’uso condiviso di ciclisti e pedoni. Dall’altro lato, una ciclista si avvicina, ma non solo è sul lato sbagliato della strada, ha anche dei cani con sé che evidentemente non riesce a controllare mentre è seduta sulla bicicletta. Lo scontro sembra inevitabile, anche perchè il pedone non ha nessuna intenzione di spostarsi.

Questione di principio?

Quello che aumenta la tensione della scena è la determinazione del pedone e della ciclista di non cedere il passo, nonostante la chiara traiettoria di collisione. Il conflitto, dunque, sembra imminente e evitabile solo con un intervento rapido e consapevole da parte di uno dei due protagonisti. Qualcosa che ci ricorda da vicino i principi della guida difensiva.

Ricordiamo allora che guida difensiva è una tecnica di guida che mira a ridurre i rischi di incidenti stradali attraverso l’anticipazione delle situazioni pericolose. Chi pratica la guida difensiva è sempre attento e vigile, osservando non solo le proprie azioni ma anche quelle degli altri utenti della strada. L’obiettivo è minimizzare i rischi e proteggere sé stessi e gli altri utenti della strada.

L’esatto contrario di quanto abbiamo potuto osservare. Forse per una questione di principio, nessuno dei due protagonisti accenna a rallentare o cedere il passo. Ma fino a che punto, chi ha ragione deve spingersi per far valere le proprie ragioni? Sicuramente un incidente non è la soluzione ideale, anzi.

L’unica cosa che possiamo dire che è la responsabilità condivisa è la chiave per prevenire incidenti e garantire che le strade ciclopedonali rimangano spazi sicuri e piacevoli per tutti. Solo attraverso il rispetto reciproco e la consapevolezza possiamo sperare di mantenere le nostre aree pubbliche sicure e accoglienti per tutti.

