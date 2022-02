Una banda di ladri specializzati ha assaltato un tir rubando componentistica per 10.000 biciclette narcotizzando il camionista.

Il più grande produttore di biciclette della Repubblica Ceca, Bike Fun International, si è visto rubare componenti Shimano da montare su diecimila biciclette durante il tragitto verso lo stabilimento di assemblaggio. I malviventi hanno addormentato con un gas narcotizzante il camionista che trasportava le merci dalla Germania, per poi compiere il furto. Come conseguenza immediata, i clienti di alcuni modelli modelli Superior e Rock Machine, dovranno attendere una nuova fornitura.

Il camion trasportava la componentistica per sia per e-bike sia per biciclette, ed furto ha avuto luogo un’area di sosta autostradale. Le indagini si stanno dirigendo verso un gruppo ben organizzato che, a quanto pare, ha pianificato il furto in anticipo, seguendo il camion dal momento in cui si è messo in viaggio. I ladri hanno aspettato che l’autista facesse una pausa di riposo, per poi addormentarlo con un gas narcotizzante fatto penetrare in cabina. Infine, hanno coperto le proprie tracce nella zona di carico aprendo un estintore.

Il sospetto che il colpo sia stato messo in atto da una banda specializzata è anche dato dal fatto che nel camion siano rimaste solo nove scatoloni che contenevano componenti di fascia bassa. Dal canto sua l’azienda afferma che l’assicurazione compenserà la perdita, ma chiaramente ci saranno notevoli ritardi nelle consegne, dovendo aspettare nuove forniture.

