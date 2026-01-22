- ✔️ La Ligier Myli 2026 sarà disponibile in Italia da febbraio.
- ✔️ I prezzi partono da 11.249 € per la versione elettrica da 6 kWh.
- ✔️ Le versioni sono Myli Lab (stile) e Myli Max (capacità di carico).
Ligier Myli, l’auto più venduta della gamma del marchio francese, approda al 2026 in due nuove declinazioni: Myli Lab, orientata al design e alla personalizzazione, e Myli Max, pensata per chi cerca pragmatismo e capacità di carico.
L’arrivo nelle concessionarie italiane è fissato per febbraio 2026, con un listino che parte da 11,249 €.
Myli Lab, per chi vuole più stile
La Myli Labsi rivolge a un pubblico che considera l’auto anche come un oggetto di stile e comunicazione. Esteticamente, la versione LAB si distingue per un look “total black” e linee più tese. Tra gli elementi distintivi: vetri posteriori oscurati, calandra con finitura opaca, livrea “Nero Intenso” di serie e loghi in nero opaco. I cerchi da 13” in carbon-look sono di serie, mentre per chi vuole un effetto più marcato sono disponibili i cerchi in lega “Ultimate” da 16” in nero opaco (599 €).
L’abitacolo è stato ripensato per i “nativi digitali”, con un supporto smartphone integrato, un’area dedicata alla personalizzazione e la possibilità di aggiungere un tablet touch da 10” con Apple CarPlay e Android Auto. Con il lancio di Ligier Studio, inoltre, la personalizzazione diventa un servizio on-demand: adesivi e grafiche possono essere creati o ordinati online, rendendo ogni esemplare unico.
La Myli Lab è proposta in tre versioni:
- Elettrica con batteria da 6 kWh (11.249 €, arrivo previsto nel secondo trimestre 2026)
- Diesel REVO D+ (12.849 €, disponibile da febbraio 2026)
- Elettrica L7 con batteria da 11 kWh (13.999 €)
Myli Max, la pragmatica
La Myli Max è la risposta più concreta a chi cerca una microcar capace di gestire esigenze pratiche senza compromessi. Il suo punto di forza è il sistema Flex-It, che consente di abbattere completamente il sedile passeggero e trasformare l’abitacolo in un vano di carico.
Il risultato è una capacità record nel segmento: fino a 1,2 m³ di volume e una lunghezza di carico fino a 1,5 metri, valori che rendono la Myli Max una scelta credibile anche per professionisti o per chi deve trasportare attrezzature e acquisti voluminosi.
La dotazione è “full optional”: cerchi in lega neri da 14”, vetri elettrici, impianto audio Bluetooth, cappelliera rigida e reti portaoggetti. Ligier punta sulla trasparenza: le tre colorazioni disponibili (Rosso Toledo, Grigio Grafite, Bianco Ghiaccio) non prevedono sovrapprezzo.
La Myli Max è offerta con motorizzazioni analoghe alla Lab:
- Elettrica 6 kWh (13.499 €, arrivo previsto nel secondo trimestre 2026)
- Diesel REVO D+ (14.499 €, disponibile da febbraio 2026)
- Versione elettrica High Performance con batteria da 11 kWh (15.999 €)