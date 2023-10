Merida Silex segna la seconda generazione dell’offerta di biciclette gravel targata Merida. Tuttavia la nuova SILEX mantiene intatte alcune caratteristiche che hanno fatto della prima versione un modello di riferimento per stabilità e controllo nella guida ma con alcune novità. Infatti, un primo intervento ha visto l’aumento dello spazio per gli pneumatici portato a ospitare copertoni 700×45 mm, una opzione che migliora ulteriormente il comfort e la possibilità di percorrere con maggiore facilità strade sterrate e sentieri di montagna.

La geometria aggiornata è caratterizzata da un maggiore reach, ovvero un incremento della distanza orizzontale tra l’asse della serie sterzo e la proiezione in altezza del movimento centrale. Inoltre, l’ angolo di sterzo è più aperto rispetto alla precedente versione (si passa da 71° a 69,5°) per migliorare la stabilità sulle discese tecniche e quando si attrezza la bici per trasformarla in una compagna di viaggio.

Infatti la nuova Silex conferma non solo le ottime prestazioni che le ha fatto vincere il titolo iridato, ma anche quella più avventurosa del bikepacking. In tal senso, anche il tubo sterzo più corto e la forcella leggermente più lunga conferiscono un look molto più sportivo confermando la stessa altezza dell’avantreno e la posizione di guida comoda e sicura, molto apprezzata nella precedente versione.

La Silex rimane vicina al mondo del touring, pronta per affrontare la sfida di un viaggio autosufficiente su lunghe distanze, ed è per questo che sono state massimizzate le prestazioni off-road. Infatti i punti di fissaggio sul telaio e sulla forcella consentono di montare borracce, borse, attrezzi, parafanghi e accessori, mentre i supporti in stile “anything cage” sugli steli della forcella aumentano la capacità di carico. A questo si aggiunga la predisposizione per il passaggio interno dei cavi per un mozzo con dinamo.

Merida Silex: disponibilità e prezzi

La nuova SILEX sarà disponibile sia con telaio in fibra di carbonio CF che in alluminio LITE, entrambi accomunati dalla stessa forcella in carbonio. La geometria dei telai è identica, ma la versione CF è più votata al mondo performance grazie al risparmio di 680 grammi rispetto al modello in alluminio, oltre a prevedere un attacco per il freno posteriore con dissipatore di calore Disc Cooler e un attacco Fidlock per le borracce integrato nel tubo obliquo.

Le Silex con telaio in alluminio LITE sono più indicate per un utilizzo “commuting” in quanto, oltre ad avere tutti i supporti previsti sulla versione carbon, ha la predisposizione per trasportare il rimorchio da bici.

Infine, in Italia nuova SILEX sarà disponibile da novembre 2023 in cinque modelli – SILEX 200, 400, 700, 4000 e 7000 – con prezzi a partire da 1.490 Euro.

