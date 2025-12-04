Quando si parla di monopattini elettrici, mezzi sempre più utilizzati in città anche d’inverno, è fondamentale conoscere tutto quello che non puoi fare quando guidi un monopattino per evitare multe e, soprattutto, garantire la sicurezza tua e degli altri.
Le normative sulla micromobilità stabiliscono regole precise sul comportamento su strada, velocità, utilizzo delle piste ciclabili e obblighi di sicurezza. Conoscere questi divieti aiuta non solo a muoversi in città in modo responsabile, ma permette anche di evitare sanzioni spesso sottovalutate da chi utilizza quotidianamente il monopattino.
Cosa dice il Codice della Strada?
L’articolo 182 del Codice della Strada regolamenta la guida dei monopattini elettrici fin dal loro boom dopo il Covid. Il primo obbligo, e anche più importante, riguarda l’età: questi mezzi non si possono guidare se non si ha compiuto 14 anni. Occorre però precisare che il nuovo Codice della Strada ha introdotto nuovi obblighi per i monopattini.Nel 2025 non è più possibile circolare senza targa, assicurazione e casco omologato. Nei prossimi paragrafi, vedremo le altre regole.
Dove non posso circolare con il monopattino elettrico?
Se guidi un monopattino elettrico, contrariamente a quanto si possa pensare, non puoi viaggiare sul marciapiede – in quel caso devi scendere e spingere il mezzo a mano -, ma neanche sulle strade extraurbane e, da quest’anno, anche sulle piste ciclabili.
In altre parole, posso viaggiare liberamente soltanto su strade urbane con velocità massima di 50 km/h.
A quali velocità non posso andare?
Alla guida del monopattino elettrico, non è possibile circolare oltre i 20 km/h sui percorsi urbani e oltre i 6 km/h su quelli pedonali. Queste regole valgono sia di giorno, sia di notte, quando si aggiungono altri divieti.
Cosa non devo fare quando è buio?
Dopo il tramonto e prima dell’alba non si può circolare in monopattino senza giubbotto o bretelle retroriflettenti e, soprattutto, senza luci funzionanti.
Cosa non posso fare quando guido il monopattino?
Ci sono poi alcune regole fondamentali sui comportamenti da tenere quando guidi un monopattino. Come per le auto, non si può usare lo smartphone mentre si viaggia, così come non è possibile farsi trainare da altri veicoli.
Inoltre, occorre viaggiare rigorosamente da soli: è vietato sia trasportare altre persone o animali, così come non è possibile trasportare oggetti di lunghezza superiore ai 50 cm.
