Un monopattino che corre quasi a 90 chilometri orari lungo via Ripamonti, a Milano. Un dato che già di per sé basta a descrivere la pericolosità della scena, considerando che il Codice della strada fissa a 25 km/h la velocità massima consentita per questi mezzi. Il caso è diventato di dominio pubblico dopo la denuncia di un tassista, che ha ripreso l’intera sequenza dall’abitacolo della sua vettura.
Nel video si osserva il tachimetro dell’auto mentre segna circa 86 km/h. Accanto, sulla stessa corsia, un uomo in piedi su un monopattino elettrico mantiene esattamente la stessa andatura, senza apparente fatica e senza mostrare alcuna intenzione di rallentare. La scena è stata poi rilanciata dal profilo Instagram Lazzaramo, che ha indicato come luogo dell’accaduto la zona sud della città.
Visualizza questo post su Instagram
L’inquadratura non permette di identificare il conducente, ma la ricostruzione lascia pochi dubbi sulla velocità effettiva del mezzo. Resta da capire se il filmato potrà portare all’apertura di accertamenti da parte della Polizia Locale, che in situazioni analoghe ha già verificato eventuali alterazioni dei mezzi utilizzati o comportamenti idonei a configurare una violazione del Codice della strada.
Quel che è certo è che immagini del genere evidenziano quanto l’uso scorretto dei monopattini possa trasformarsi in un rischio concreto per chi li guida e per chi condivide la strada.
