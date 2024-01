Speed 25+ entra nella famiglia della gamma Fulcrum, diventando l’opzione a basso profilo per freni a disco più leggera mai realizzata.

La gamma delle ruote premium di Fulcrum si allarga con l’ingresso delle nuove Speed 25+, l’opzione a basso profilo per freni a disco più leggera mai realizzata e alternativa perfetta sia per le ripide salite alpine, sia per le lunghe percorrenze. Tuttavia, le 25+ sono le sorelle maggiori delle Speed 25, ma con un peso ridotto e portato a 1270 g complessivi e integrando le migliori tecnologie Fulcrum per un risultato strabiliante in termini di leggerezza e guidabilità, senza scendere a compromessi sull’affidabilità.

Fulcrum Speed 25+: cerchi a basso profilo

Nella realizzazione del cerchio, viene utilizzato il mix di resine proprietario FF100, con finitura opaca da stampo DIMF (Direct In-mold Matte Finish). La grafica è rinnovata con nuove grafiche metalliche color canna di fucile. Il cerchio ha un’altezza di 26 mm, con canale interno hooked da 21 mm. Le ruote sono tubeless native grazie al ponte non forato, che garantisce la massima resistenza grazie alla continuità delle fibre di carbonio.

Per quanto riguarda il mozzo, vengono impiegati i cuscinetti ceramici CULTTM (Ceramic Ultimate Level Technology) con sistema Cup & Cone, che offre un miglior scorrimento e una maggiore durata del componente grazie al fatto che le forze derivanti dai raggi sono perfettamente allineate a quelle in gioco sul cuscinetto. La scorrevolezza è inoltre massimizzata grazie al trattamento ceramico su tutte le superfici a contatto durante lo scorrimento.

Anche il corpetto ruota libera è completamente nuovo: con Speed 25+ viene introdotta una nuova versione alleggerita che permette di ridurre ulteriormente gli attriti in gioco, grazie all’impiego dei cuscinetti ceramici di tipo USBTM all’interno del corpetto stesso. Il nuovo corpetto alleggerito è disponibile nelle versioni XDr, N3W e HG.

Fulcrum Speed 25+: prezzo

Le nuove ruote Fulcrum Speed 25+ sono da subito disponibili a partire da € 2.590,00 in tutti i negozi affiliati Ciclo Promo Components.

Altri modelli e componenti FULCRUM sono disponibili su Amazon con spedizione Prime.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD