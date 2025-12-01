Dicembre 2025 sarà un mese complesso per chi si sposta in Italia. Nel periodo che precede le festività, numerose mobilitazioni interesseranno trasporti urbani, linee ferroviarie e operatività aeroportuale. Le agitazioni coinvolgono sigle nazionali e strutture locali, con orari differenziati e fasce garantite previste dalla normativa.
Di seguito una panoramica articolata per settore, seguita dal calendario ordinato con tutte le date confermate.
Scioperi dei trasporti pubblici locali
Il primo appuntamento del mese è fissato per martedì 9 dicembre. A Roma, il personale di ATAC aderirà a una mobilitazione proclamata da OSR SUL. Lo stop durerà 24 ore e interesserà:
- autobus
- tram
- metropolitane
- ferrovie urbane (Roma–Lido, Termini–Centocelle, Roma–Viterbo)
Come previsto dalle norme, saranno operative le fasce garantite, mentre nelle ore centrali sono previste riduzioni dell’offerta.
Sciopero generale del 12 dicembre 2025
Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale proclamato da CGIL. La giornata coinvolgerà una parte ampia del trasporto pubblico locale:
- bus urbani ed extraurbani
- tram
- metropolitane
- funicolari
- ferrovie metropolitane
L’adesione potrà cambiare in base alla singola azienda, con variazioni anche marcate tra diverse città. Le fasce tutelate resteranno operative come previsto dalla normativa nazionale.
Scioperi dei treni a dicembre 2025
Lo sciopero generale del 12 dicembre
Il settore ferroviario sarà interessato dal fermo generale della CGIL, dalle 00:01 alle 21:00. La mobilitazione può comportare ritardi, cancellazioni e modifiche alla circolazione per:
- treni regionali
- Intercity
- Alta Velocità
Scioperi locali del 12 dicembre
Nella stessa giornata si svolgeranno altre due agitazioni territoriali:
RFI – Verona
- Orario: 9:01–17:00
- Personale: addetti manutenzione infrastrutture RFI, unità Sud e Nord DOIT Verona
Trenord – Lombardia
- Durata: 23 ore (3:00 del 12 dicembre → 2:00 del 13 dicembre)
- Effetti possibili: cancellazioni e riduzioni del servizio su linee suburbane e regionali
Fasce garantite
Trenitalia
- Regionali: 06:00–09:00 e 18:00–21:00
- Lunga percorrenza: operativi i treni previsti nell’elenco dei servizi minimi
Italo
- Elenco dei treni confermati pubblicato 48 ore prima
Trenord
- Regionali/Suburbani: 06:00–09:00 e 18:00–21:00
- Eurocity per Monaco e Vienna sempre operativi
Scioperi aerei: dicembre 2025
1° dicembre – Catania
Il mese inizia con lo sciopero di Osp Ugl-Ta per il personale Asc Handling presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa. La mobilitazione dura 4 ore (10:30–14:30).
12 dicembre – sciopero generale
La protesta della CGIL può generare rallentamenti nelle attività aeroportuali legate ai servizi di terra, handling e supporto passeggeri.
17 dicembre – mobilitazioni multiple
Il 17 dicembre coinvolge più realtà del settore:
- Personale ENAV ACC Roma, 13:00–17:00
- Aziende handling associate Assohandlers, 13:00–17:00
- Personale ITA Airways, Vueling, Air France e KLM, 13:00–17:00
- Personale navigante Vueling Airlines, 13:00–17:00
Secondo Uiltrasporti, le proteste riguardano temi contrattuali e gestione delle attività operative.
Calendario completo degli scioperi di dicembre 2025
- 1 dicembre – Catania, personale Asc Handling (10:30–14:30)
- 9 dicembre – Roma, ATAC (24 ore)
- 12 dicembre – Sciopero generale CGIL (00:01–21:00 treni; TPL con fasce garantite)
- 12 dicembre – Sciopero RFI Verona (9:01–17:00)
- 12 dicembre – Sciopero Trenord (3:00 del 12 → 2:00 del 13)
- 17 dicembre – ENAV, Assohandlers, ITA Airways, Vueling, Air France, KLM (13:00–17:00)
Come prepararsi agli scioperi del mese
Per gestire gli spostamenti in giornate soggette a mobilitazioni è utile:
- verificare aggiornamenti sulle piattaforme ufficiali di compagnie e gestori
- controllare gli orari delle fasce garantite
- considerare margini di anticipo per coincidenze
- monitorare eventuali comunicazioni del Ministero dei Trasporti
Aggiornato il: 1 Dicembre 2025
