Gennaio 2026 include più giornate di scioperi del trasporto pubblico locale in varie aree d’Italia. Se ti sposti con bus, tram e metropolitana, la cosa utile è avere un quadro sintetico: quali date, dove e quali fasce di garanzia vengono indicate.
Di seguito trovi una guida pratica, con le giornate riportate nel calendario che hai fornito e le principali indicazioni operative per organizzarti. Qui il calendario degli scioperi dei treni di gennaio 2026.
Date degli scioperi: gennaio 2026
Le giornate riportate sono: 8 gennaio, 9 gennaio, 13 gennaio, 15 gennaio, 16 gennaio e 29 gennaio. In queste date possono verificarsi riduzioni o sospensioni del servizio, in base all’adesione del personale e alle regole locali.
8 gennaio: Abruzzo, Campania e Bolzano
Abruzzo: sono indicati stop di 4 ore (dalle 9:00 alle 13:00) per il personale TUA nelle aree di Pescara, Chieti, Teramo e Lanciano.
Campania: a Napoli è indicato uno sciopero di 24 ore sulle linee vesuviane EAV.
Bolzano: è indicata un’astensione dalle 16:00 alle 20:00.
9 gennaio: Sardegna e Termoli
Sardegna: è indicato uno sciopero di intera giornata per ARST nelle principali province.
Termoli: è indicato uno stop di 4 ore al mattino.
13 gennaio: Umbria
Umbria: è indicato uno sciopero di 24 ore che coinvolge Busitalia Sita Nord a livello regionale.
15 gennaio: Milano
Milano: è indicato uno sciopero ATM di 24 ore con possibili riduzioni su metro, tram e autobus.
16 gennaio: Molise, Roma e Sicilia
Molise: sono indicati stop extraurbani dalle 18:00 alle 23:00.
Roma: è indicato uno stop di 4 ore a metà giornata.
Sicilia: sono indicati scioperi di 24 ore in aree che includono Palermo, Catania ed Enna, con possibili variazioni tra servizio urbano ed extraurbano in base al gestore.
29 gennaio: Ancona
Ancona: è indicato uno sciopero di 24 ore per Conerobus.
Fasce di garanzia: cosa sono e perché contano
Le fasce di garanzia sono intervalli orari in cui una parte del servizio deve essere assicurata. Gli orari possono cambiare in base al gestore e alle regole locali; qui sotto riporto le fasce indicate nel testo che hai fornito.
Roma: servizio indicato come garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.
Milano: corse indicate come assicurate dalle 5:30 alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.
Napoli: fasce indicate dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.
Torino: garanzie indicate dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00.
Bologna: servizio indicato dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:30 alle 19:30.
Genova: corse indicate dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:30.
Firenze: protezione indicata dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 20:00.
Palermo e Catania: fasce indicate dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 16:30 alle 19:30.
Cagliari: servizio indicato dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
Come organizzarsi nei giorni di sciopero
Nei giorni di sciopero trasporti, le fasce di garanzia aiutano ma non coprono ogni tratta. Alcune corse possono essere anticipate o posticipate, e le prime corse dopo la ripresa possono avere tempi diversi dal consueto.
Prima di uscire, la cosa più utile è controllare i canali ufficiali del gestore locale (sito, app e canali social) e verificare eventuali comunicazioni sulle ultime corse utili.
Se puoi, prepara un’alternativa: orari diversi, passaggi condivisi, treni regionali dove disponibili, oppure percorsi a piedi per tratte brevi.
Nota sulle informazioni e verifica locale
Questo articolo riporta date e orari presenti nel testo di partenza. Per conferma operativa (linee specifiche, ultime corse, aggiornamenti), la verifica va fatta sui canali ufficiali dell’azienda di trasporto della città interessata.
