Il 12 dicembre 2025 sarà il punto centrale delle mobilitazioni ferroviarie italiane, con uno sciopero generale affiancato da iniziative locali che coinvolgeranno personale RFI e Trenord. Sono possibili cambi di programma su servizi regionali, lunga percorrenza e collegamenti lombardi.
Il mese che precede le festività vede una serie di iniziative sindacali concentrate su una sola giornata, ma con effetti che toccano più aree operative della rete. Di seguito una panoramica chiara e ordinata, utile per pianificare gli spostamenti.
Calendario scioperi ferroviari di dicembre 2025
12 dicembre 2025 – Sciopero generale nazionale
Orario: 00:01 – 21:00
Organizzazione: CGIL
Ambito: trasporto pubblico, con adesione estesa al settore ferroviario.
L’iniziativa interessa servizi regionali, Intercity e Alta Velocità. Durante la fascia centrale della giornata sono attese variazioni nella programmazione ordinaria, con possibilità di soppressioni selettive in funzione della presenza del personale disponibile.
12 dicembre 2025 – Iniziativa RFI a Verona
Orario: 09:01 – 17:00
Personale: manutenzione RFI (unità territoriali Sud e Nord DOIT Verona)
L’intervento può generare rallentamenti su collegamenti regionali del Veneto e tratte che convergono sulle direttrici gestite dalle unità coinvolte.
12 dicembre 2025 – Sciopero aziendale Trenord
Durata: 23 ore, 03:00 del 12 dicembre – 02:00 del 13 dicembre
Personale: addetti Trenord
La mobilitazione ricade su linee suburbane e regionali. Nei momenti di maggiore utilizzo della rete possono verificarsi programmi ridotti o sostituzioni con soluzioni alternative predisposte dall’azienda.
Servizi tutelati: Trenitalia, Italo, Trenord
Trenitalia
I treni regionali sono tutelati nelle fasce:
06:00–09:00 e 18:00–21:00.
Per la lunga percorrenza sono previste corse confermate secondo quanto stabilito dalla normativa di settore.
Italo
La lista dei treni attivi viene pubblicata 48 ore prima dell’inizio della mobilitazione, con aggiornamento degli orari basato sulla disponibilità del personale.
Trenord
I servizi suburbani e regionali rispettano le fasce:
06:00–09:00 e 18:00–21:00.
I collegamenti Eurocity confermati sono:
- EC 83 Monaco 12:14 – Ancona 19:10
- EC 82 Ancona 11:30 – Brennero 17:52
Come organizzare gli spostamenti durante gli scioperi
Per limitare eventuali difficoltà, può essere utile:
- controllare lo stato della propria corsa tramite i canali istituzionali;
- verificare le tabelle dei servizi attivi di Trenitalia, Italo e Trenord;
- considerare margini di anticipo per eventuali coincidenze;
- seguire gli aggiornamenti del Ministero dei Trasporti;
- tenere presente che la piena regolarità potrebbe tornare gradualmente dopo le 21:00.
Domande ricorrenti
Qual è la data centrale degli scioperi ferroviari di dicembre 2025?
Il 12 dicembre 2025 racchiude tutte le iniziative: sciopero generale e interventi locali di RFI e Trenord.
Le corse ad Alta Velocità sono interessate?
Sono possibili modifiche o soppressioni anche sulla lunga percorrenza, fuori dalle fasce tutelate.
Come funzionano le fasce tutelate?
Nelle finestre 06:00–09:00 e 18:00–21:00 vengono garantiti servizi minimi predisposti dalle aziende ferroviarie.
La ripresa dopo lo sciopero è immediata?
La normale operatività può stabilizzarsi progressivamente dopo le 21:00, in base al traffico accumulato.
