Gennaio 2026 si apre con una serie di scioperi ferroviari che potrebbero complicare gli spostamenti di pendolari e viaggiatori in tutta Italia. Quattro date da segnare in rosso sul calendario: 10, 12-13, 23 e 30 gennaio, con mobilitazioni che coinvolgono Trenitalia, Trenord e il personale delle infrastrutture RFI.
Ecco tutto quello che devi sapere per organizzare i tuoi viaggi e evitare sorprese.
10 Gennaio 2026: Sciopero Nazionale RFI
La prima agitazione del mese colpisce il personale degli impianti di manutenzione infrastrutture RFI per un’intera giornata di 8 ore.
Dettagli dello sciopero:
- Durata: 8 ore, giornata intera del 10 gennaio 2026
- Ambito: nazionale
- Proclamato da: Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e COBAS Lavoro Privato
Cosa aspettarsi:
- Possibili disagi su linee regionali e collegamenti suburbani
- Potenziali rallentamenti sui treni a lunga percorrenza
- Effetti su cantieri e manutenzione delle infrastrutture
12-13 Gennaio 2026: Trenord Ferma la Lombardia
Attenzione pendolari lombardi: tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio è previsto uno sciopero di 23 ore del personale Trenord, dalle 03:00 del 12 gennaio alle 02:00 del 13 gennaio.
Impatto previsto:
- Forti ripercussioni su treni regionali e suburbani in tutta la Lombardia
- Disagi sui collegamenti con l’aeroporto di Malpensa
- Possibili bus sostitutivi sulle linee principali
- Circolazione fortemente ridotta fuori dalle fasce di garanzia
23 Gennaio 2026: Sciopero Locale a Napoli
Il 23 gennaio sarà il turno del personale Trenitalia OMCC di Santa Maria La Bruna (NA), che sciopererà per 8 ore dalle 09:00 alle 17:00.
Dettagli:
- Orario: 09:00 – 17:00
- Ambito: locale
- Proclamato da: OSR FIT-CISL
Zone interessate:
- Treni regionali nell’area napoletana
- Linee a breve percorrenza in Campania
- Possibili disservizi durante l’orario diurno centrale
30 Gennaio 2026: Chiusura Critica a Bologna
Il mese si chiude con una protesta territoriale che coinvolge il personale RFI COABO (Circolazione e Orario area Bologna) dalle 09:01 alle 16:59.
Dettagli dello sciopero:
- Orario: 09:01 – 16:59
- Ambito: territoriale (area Bologna)
- Proclamato da: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ORSA
Conseguenze attese:
- Rallentamenti sui treni regionali e suburbani
- Possibili modifiche al servizio nell’area metropolitana bolognese
- Disagi durante l’orario diurno centrale
Fasce di Garanzia: Quando Viaggiare Sicuri
Durante gli scioperi, il servizio ferroviario non si ferma completamente grazie alle fasce di garanzia, che tutelano i viaggiatori nelle ore di maggiore affluenza.
Trenitalia – Treni Regionali
- Servizio garantito dalle 06:00 alle 09:00
- Servizio garantito dalle 18:00 alle 21:00
- Valido solo nei giorni feriali
- Fuori da queste fasce i treni regionali potrebbero non circolare
Trenitalia – Treni a Lunga Percorrenza (Frecce e Intercity)
In caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce specifici treni a lunga percorrenza secondo tabelle ufficiali.
Importante:
- Consulta il sito ufficiale Trenitalia almeno 48 ore prima dello sciopero
- I treni in viaggio all’inizio dello sciopero proseguono solo se la destinazione è raggiungibile entro un’ora
- In caso contrario, potrebbero fermarsi in una stazione intermedia
Italo
- L’elenco dei treni garantiti viene pubblicato sul sito ufficiale circa 48 ore prima dello sciopero
- Alcuni collegamenti principali tra le città italiane continuano a funzionare anche durante lo sciopero
- Verifica sempre sul sito Italo prima della partenza
Trenord
- Fasce garantite: 06:00-09:00 e 18:00-21:00
- Treni Eurocity per Monaco e Vienna sempre garantiti, indipendentemente dal giorno dello sciopero
- Circolazione fortemente ridotta fuori dalle fasce protette
- Durante scioperi di 23 ore (come quello del 12-13 gennaio), la circolazione è ridotta al minimo
Consigli Pratici per Viaggiatori e Pendolari
Per affrontare al meglio le giornate di sciopero e ridurre al minimo i disagi, ecco alcuni suggerimenti utili:
- Monitora costantemente lo stato del tuo treno sui canali ufficiali (app, sito web, social media delle compagnie)
- Verifica le tabelle dei treni garantiti almeno 48 ore prima della partenza
- Considera alternative come car sharing, carpooling o spostamenti anticipati/posticipati
- Prenota con anticipo eventuali servizi sostitutivi o treni in fasce garantite
- Pianifica margini di tempo più ampi per spostamenti urgenti o appuntamenti importanti
- Scarica le app ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord per ricevere notifiche in tempo reale
- Informati sui bus sostitutivi che potrebbero essere attivati sulle tratte principali
Non Solo Treni: Altri Scioperi di Gennaio 2026
Il mese di gennaio 2026 sarà caratterizzato da numerose mobilitazioni che coinvolgono anche altri settori del trasporto:
Scioperi Aerei
- 9 gennaio: scioperi nazionali di 24 ore per easyJet e Vueling (8 ore)
- 9 gennaio: sciopero personale handling a Milano Linate e Malpensa (Swissport e Airport Handling)
- 31 gennaio: sciopero ENAV a Verona Airport (4 ore, 13:00-17:00)
Scioperi Trasporto Pubblico Locale
Le giornate più critiche per bus, tram e metro saranno:
- 8 gennaio: Abruzzo, Campania (EAV Napoli 24 ore), Alto Adige
- 9 gennaio: Sardegna (ARST intera giornata), Molise
- 13 gennaio: Umbria (Busitalia 24 ore)
- 15 gennaio: Milano (ATM 24 ore)
- 16 gennaio: Molise, Lazio, Sicilia (Palermo, Catania, Enna – 24 ore)
- 29 gennaio: Ancona (Conerobus 24 ore)
Informazioni Utili e Contatti
Trenitalia:
- Sito web: www.trenitalia.com
- App: Trenitalia (iOS e Android)
- Call center (numero a pagamento): 89 20 21
Italo:
- Sito web: www.italotreno.it
- App: Italo Treno (iOS e Android)
- Call center (numero a pagamento): 89 20 20
Trenord:
- Sito web: www.trenord.it
- App: Trenord (iOS e Android)
- Contact Center (attivo dalle 6 alle 24): 02 72 49 49 49
Gennaio 2026 si presenta come un mese complesso per la mobilità ferroviaria italiana, con quattro giornate di sciopero che richiederanno programmazione accurata e flessibilità da parte di pendolari e viaggiatori.
Le fasce di garanzia offrono una protezione minima nelle ore di punta, ma è fondamentale verificare sempre i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie prima di mettersi in viaggio.
Per chi deve viaggiare durante questi giorni, la parola d’ordine è: informarsi in anticipo e avere un piano B.
Domande Frequenti sugli Scioperi Treni Gennaio 2026
Gli scioperi dei treni a gennaio 2026 sono previsti per il 10 gennaio (RFI nazionale), 12-13 gennaio (Trenord 23 ore), 23 gennaio (Trenitalia Napoli) e 30 gennaio (RFI Bologna).
Le fasce di garanzia per i treni regionali Trenitalia sono dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali. Trenord applica le stesse fasce orarie. I treni a lunga percorrenza hanno tabelle specifiche consultabili 48 ore prima dello sciopero.
Lo sciopero Trenord del 12-13 gennaio 2026 dura 23 ore, dalle 03:00 del 12 gennaio alle 02:00 del 13 gennaio, con forti ripercussioni sui treni regionali e suburbani della Lombardia.
Puoi verificare se il tuo treno è garantito consultando il sito ufficiale della compagnia ferroviaria (Trenitalia, Italo, Trenord) almeno 48 ore prima dello sciopero. Le tabelle dei treni garantiti vengono pubblicate in anticipo.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!