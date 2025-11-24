Lo sciopero generale del 28 novembre modificherà gli orari di treni, autobus, Atac, trasporto regionale e viabilità autostradale, con fasce garantite durante le prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. È una mobilitazione nazionale che parte dai sindacati di base e che avrà ripercussioni concrete sulla mobilità quotidiana.
L’Italia affronterà una giornata con servizi ridotti, orari modificati e manifestazioni pubbliche. Chi si sposta in treno o con il trasporto urbano dovrà programmare con attenzione i propri tragitti.
Perché è stato indetto lo sciopero del 28 novembre
Lo sciopero è stato proclamato da Cobas, Usb, Sgb e Cub con un obiettivo preciso: richiamare l’attenzione sulle condizioni del sistema pubblico, in particolare sanità, scuola, università e trasporti. Le richieste includono maggiori investimenti, la stabilizzazione del personale ed un aggiornamento dei trattamenti economici in linea con l’aumento del costo della vita.
La protesta, secondo le organizzazioni, vuole evidenziare le difficoltà dei settori che sostengono la vita quotidiana dei cittadini, mettendo al centro i servizi pubblici e la loro qualità.
Come cambiano i treni: le informazioni diffuse da Ferrovie dello Stato
Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato che l’astensione dal lavoro inizierà alle 21 di giovedì e proseguirà fino alle 21 di venerdì. Le fasce di garanzia restano quelle fissate dalla normativa nazionale, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
Durante queste finestre i convogli continueranno a circolare, mentre nelle altre ore si potranno verificare cancellazioni e riduzioni del servizio.
Chi deve viaggiare su tratte interregionali o a lunga percorrenza dovrebbe consultare gli aggiornamenti in tempo reale.
Come si muoverà il Lazio: orari Cotral e servizi garantiti
Nel Lazio, Cotral ha previsto l’astensione dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Saranno invece garantite le corse dall’inizio della giornata alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.
Le linee interurbane potranno quindi subire variazioni sia verso Roma sia verso le principali stazioni ferroviarie.
Lo sciopero sulle Autostrade e nel settore aereo
Il personale impegnato nella gestione della rete autostradale sarà in sciopero dalle 22 di giovedì alle 22 di venerdì, con possibili rallentamenti nei servizi ai caselli e nelle attività di assistenza.
Nel comparto aereo la partecipazione riguarda diverse categorie, con potenziali variazioni nelle partenze e negli arrivi. Le compagnie stanno aggiornando gli orari per garantire informazioni il più possibile tempestive.
A Roma il servizio Atac sarà operativo solo in alcune fasce
La capitale sarà una delle città più interessate. La rete Atac, che comprende autobus, tram, filobus e metropolitane, garantirà il servizio fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20.
Durante le altre ore, la disponibilità dei mezzi dipenderà dal livello di adesione del personale.
Manifestazione prevista sotto Montecitorio
Alle ore 11 è annunciata un’iniziativa pubblica in piazza di Montecitorio. Le organizzazioni sindacali presenteranno una proposta alternativa sul tema delle risorse pubbliche, definita “finanziaria popolare”.
L’evento richiama l’attenzione su priorità e investimenti ritenuti fondamentali dai promotori.
Altre date da segnare: mobilitazioni nelle settimane successive
La giornata del 28 novembre si inserisce in un mese segnato da ulteriori iniziative. Alcune organizzazioni hanno infatti già annunciato nuove mobilitazioni per il 29 novembre, il 12 dicembre e il 13 dicembre, con possibili effetti su trasporto e servizi nelle principali città italiane.
Fonti: RFI, Trenitalia, MIT – Portale Scioperi, Atac, Cotral, ENAC. Aggiornamento 24 Novembre.
