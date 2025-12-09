Lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Sul per oggi martedì 9 dicembre coinvolge l’intera rete Atac e porterà disagi diffusi a chi utilizza il trasporto pubblico nella Capitale. La mobilitazione riguarda tutto il personale dell’azienda e si estende alle linee notturne, con modalità differenziate tra giorno e notte. Restano invece operative le linee gestite da operatori privati e i collegamenti extraurbani.
Le fasce di garanzia e i servizi che restano attivi
Come previsto dalla legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, alcune fasce orarie saranno coperte dal servizio ordinario. Il resto della giornata potrà essere interessato da interruzioni totali o parziali.
Le fasce garantite sono:
- dall’inizio del servizio diurno alle 8.29
- dalle 17.00 alle 19.59
All’esterno di questi intervalli, bus e metropolitane Atac potranno essere sospesi, con corse ridotte o assenti a seconda dell’adesione del personale.
Restano invece regolari:
- le linee affidate da Atac a operatori privati
- i servizi Cotral e Trenitalia
- il servizio di bus a chiamata dei quartieri Massimina, Villa Troili e Maglianella
Come si articola lo sciopero tra il 9 e il 10 dicembre
La struttura dello sciopero prevede due momenti distinti.
Giornata del 9 dicembre
- servizio garantito fino alle 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59
- non garantito dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20.00 a fine servizio
- regolari per tutta la giornata le linee in subaffidamento
- regolare il servizio di bus a chiamata
- non garantite le linee diurne con corse programmate dopo le 24
Notte tra 9 e 10 dicembre
- regolare il servizio delle linee notturne
- non garantite le linee diurne con corse oltre la mezzanotte
- regolari i collegamenti in subaffidamento
Le motivazioni della protesta
Secondo quanto riportato dall’azienda, lo sciopero nasce da una serie di contestazioni avanzate dal sindacato Sul. Tra i punti indicati rientrano:
- cambi turno individuali degli autisti
- condizioni legate alla pausa pasto
- trattamenti economici considerati non omogenei nei diversi settori produttivi
- richiesta di valorizzazione delle competenze interne
- aspetti disciplinari
- livelli di sicurezza in alcune rimesse, in particolare a Portonaccio
- applicazione della sentenza di Cassazione per la IV area
- riorganizzazione del settore biglietteria
Come informarsi durante la giornata di sciopero
Atac raccomanda agli utenti di consultare esclusivamente i propri canali istituzionali per conoscere lo stato del servizio:
- sito ufficiale atac.roma.it
- profilo X/Twitter @infoatac
- numero WhatsApp 335.1990679
- monitor e annunci sonori a bordo dei mezzi e nelle stazioni
Le biglietterie fisiche potrebbero essere chiuse, mentre rimangono disponibili quelle online e i sistemi di pagamento digitali.
Accessibilità nelle stazioni
Durante lo sciopero, nelle stazioni che resteranno aperte non è garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. I bike box saranno utilizzabili solo fuori dalle fasce di sciopero, salvo eccezioni indicate dall’azienda.
Fonte: ATAC. Aggiornato il: 9 dicembre 2025.
