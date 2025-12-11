Lo sciopero generale del 12 dicembre, proclamato dalla Cgil, coinvolgerà collegamenti ferroviari, trasporti locali e servizi marittimi, con ripercussioni per pendolari e passeggeri in movimento in tutto il Paese. La protesta è programmata dalle 00.00 alle 21.00 e riguarda diverse categorie di personale, dagli amministrativi ai lavoratori dei trasporti.
Trenitalia ha pubblicato l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti, disponibile sul sito ufficiale, per permettere ai passeggeri di verificare gli orari e pianificare gli spostamenti in modo più consapevole.
Trasporto ferroviario: fasce garantite e criteri per i rimborsi
Il servizio regionale e interregionale subirà modifiche, con alcune fasce tutelate dai regolamenti sul trasporto pubblico essenziale. Secondo Trenitalia, Tper e Trenord, le corse saranno assicurate dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00 nei giorni feriali. Al di fuori di questi intervalli sono possibili cancellazioni o variazioni.
Per la lunga percorrenza, comprese le Frecce e gli Intercity, restano valide le liste dei convogli garantiti consultabili online. Le modifiche possono riguardare sia gli orari sia la soppressione di singole corse.
Sono previsti rimborsi con modalità specifiche. I biglietti delle Frecce e degli Intercity possono essere rimborsati fino all’orario di partenza del treno scelto, mentre per i regionali la richiesta può essere inoltrata fino alle 24 del giorno precedente lo sciopero.
Trasporto pubblico locale: città coinvolte e orari
I servizi urbani e suburbani subiranno variazioni diverse a seconda delle città.
- A Milano, ATM prevede disservizi nella fascia 8.45-15.00.
- A Roma, ATAC indica un servizio regolare.
- A Torino, GTT garantirà le corse dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00.
- A Bologna, Tper sospenderà il servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine giornata.
- A Napoli, ANM assicurerà le corse dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30.
Gli utenti sono invitati a verificare aggiornamenti sui siti dei singoli gestori, dato che ulteriori variazioni possono essere comunicate nelle ore precedenti allo sciopero.
Collegamenti marittimi: disagi per Tirrenia e Moby
L’agitazione interessa anche il personale amministrativo e marittimo delle compagnie Tirrenia CIN e Moby.
La protesta, iniziata il 9 dicembre, proseguirà fino alle 14.59 dell’11 dicembre, con possibili cancellazioni e modifiche ai collegamenti. I passeggeri possono richiedere informazioni direttamente alle compagnie per verifiche in tempo reale.
Come prepararsi allo sciopero del 12 dicembre
Le persone che devono viaggiare possono ridurre i disagi seguendo alcune indicazioni. È utile consultare l’elenco dei treni garantiti pubblicato da Trenitalia e Italo, programmare gli spostamenti nelle fasce tutelate e considerare servizi alternativi come taxi o car sharing. In caso di rinuncia al viaggio, i passeggeri possono presentare richiesta di rimborso secondo le regole dei gestori ferroviari o dei servizi urbani.
