La Tenways Ago X Special Edition nasce come evoluzione della Ago X Classic: stesso approccio da e-bike versatile, ma con un telaio ridisegnato e una presenza più “pulita”, costruita per muoversi tra asfalto, pavé e strade miste con la stessa disinvoltura.

Motore centrale e batteria 560 Wh per l’uso reale

Il sistema ruota attorno a un motore centrale Tenways da 250 W con 80 Nm e sensore di coppia: l’assistenza segue la pedalata e mira a restituire una spinta progressiva, utile quando si affrontano rampe, ripartenze e carichi. La batteria da 560 Wh (integrata e removibile) ha un’autonomia di 100 km, con prestazioni che variano in base a peso, livello di supporto, temperatura e percorso.

Per gestire il “misto” quotidiano, l’e-bike monta trasmissione Shimano CUES 10 velocità, forcella ammortizzata da 100 mm e freni a disco idraulici Shimano. Le gomme 29″ antiforatura puntano a ridurre l’ansia da imprevisto, soprattutto quando la bici diventa il mezzo principale.

Design più essenziale e dotazione completa

La Special Edition introduce un telaio monoscocca in alluminio e cablaggi nascosti per una silhouette più ordinata. Sul fronte sicurezza, le luci sono integrate e conformi StVZO, con faro anteriore da 50 Lux e posteriore integrato; sotto la sella compare anche una firma luminosa “X” a effetto “breathing”. In sella si ritrovano attacco manubrio regolabile, display TFT LCD a colori con connettività app e funzione di navigazione, più accessori già inclusi come parafanghi, cavalletto e protezione parziale della trasmissione per evitare sporco e contatti accidentali.

Prezzo, colori e disponibilità

La Tenways Ago X Special Edition è proposta in due finiture, Olive Moss e Starlight Silver, con prezzo indicativo di €2.199. È acquistabile tramite rete dealer Tenways e online.