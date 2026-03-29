La nuova Tenways CGO009 2026 evolve una delle e-bike urbane più riconoscibili del brand con una formula pensata per la città: leggera, minimalista, pronta al multimodale. Il cuore dell’upgrade è il display a colori con navigazione integrata, affiancato dal cockpit con dash control e funzione boost per una gestione immediata dell’assistenza.
La connettività sale di livello grazie al modulo Smart Connect: GPS, avvisi di movimento, geofence e sblocco contactless via Bluetooth o NFC. Completano il pacchetto motore con sensore di coppia, cinghia Gates, freni idraulici e luci integrate conformi StVZO: un’urban e-bike di design che rende la routine più semplice.
Display a colori con navigazione integrata
La novità più immediata è il display TFT LCD a colori integrato nel telaio, che porta la navigazione direttamente sul cockpit insieme ai dati di marcia. Tradotto: meno dipendenza dallo smartphone in mano, più attenzione sulla strada e una gestione più fluida dei percorsi tra piste ciclabili, svolte improvvise e sensi unici. Il layout è pensato per l’uso quotidiano: indicazioni chiare, informazioni a colpo d’occhio e un’interfaccia progettata per non distrarre.
Smart Connect per la sicurezza urbana
Sotto la linea pulita del telaio, la CGO009 nasconde una piattaforma digitale completa: il modulo Smart Connect, integrato nel tubo orizzontale, concentra connettività e sicurezza. Attraverso la Tenways App si attivano funzioni antifurto pensate per la città: tracciamento GPS, avvisi di movimento e notifiche se la bici esce da un perimetro impostato (geofence). In più, lo sblocco contactless via Bluetooth o NFC rende l’accesso immediato: quando il dispositivo associato è vicino, la bici è pronta a partire.
L’estetica olandese aggiornata
Il design resta uno dei motivi per cui la CGO009 si riconosce al primo sguardo: la struttura a parallelogramma richiama l’ordine geometrico delle city bike olandesi, ma con un taglio più contemporaneo. I foderi alti sottili alleggeriscono la silhouette, mentre tubo orizzontale e obliquo più robusti danno solidità visiva. L’effetto “pulito” è amplificato dai cavi nascosti e dai componenti integrati del cockpit, con dettagli come il paracatena leggero con texture logo.
Illuminazione Aesthetic Lighting System
La CGO009 integra il Tenways Aesthetic Lighting System: luce anteriore nel manubrio con angolo verticale regolabile, luce posteriore nel reggisella e luce di marcia diurna all’accensione. Una scelta che privilegia due cose: pulizia estetica e visibilità costante nel traffico. Le luci sono progettate per dirigere il fascio sulla strada, con l’obiettivo di ridurre l’abbagliamento degli altri utenti.
Pedalata naturale: motore e boost per partenze e salite brevi
Nel quotidiano urbano, la differenza la fa la sensazione di guida: la CGO009 usa un motore nel mozzo posteriore Tenways C9 con sensore di coppia (fino a 45 Nm). L’assistenza risponde in modo proporzionale alla forza sui pedali: più naturale, più progressiva, più “pulita” nelle ripartenze al semaforo. I tre livelli di assistenza si adattano a traffico e abitudini, mentre il pulsante boost al manubrio offre supporto extra per accelerazioni rapide o brevi rampe cittadine.
Componenti da commuter
La CGO009 parla a chi usa la bici tutti i giorni: trasmissione single speed con cinghia Gates CDN rinforzata in carbonio (silenziosa, pulita e a bassa manutenzione), freni a disco idraulici Shimano per una frenata consistente anche con meteo incerto, e pneumatici antiforatura da 55 mm per stabilità e comfort. La batteria integrata da 374 Wh ha uno sgancio laterale per rimozione e ricarica più semplici, soprattutto per chi vive in appartamento.
La Tenways CGO009 è disponibile da subito in Sage Green, Ice Blue e Midnight Black, acquistabile online su tenways.com e presso rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato è 2.199 euro.