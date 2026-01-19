Thok E-Bikes amplia la famiglia TP4 con la TP4 Limited Edition 2026, realizzata in soli 50 esemplari e riconoscibile per la livrea Gold. La base tecnica resta quella di una all-mountain da 150 mm di escursione con telaio full carbon UD e sistema flip-chip, abbinata al Bosch Performance Line CX (100 Nm, 750 W di picco) e alla batteria Powertube da 800 Wh compatibile con Powermore 250 Wh. In dotazione sospensioni FOX Factory, trasmissione SRAM X0 Eagle T-TYPE wireless, freni Magura Gustav Pro e ruote DT Swiss in carbonio. Prezzo: 9.990 euro.
Una serie limitata che alza l’asticella in casa Thok
Dopo il debutto delle TP4 e TP4-S, Thok E-Bikes amplia la propria proposta all-mountain con una versione che punta dritto al pubblico più esigente: si chiama TP4 Limited Edition 2026 ed è prodotta in soli 50 esemplari.
A rendere immediatamente riconoscibile questa edizione è la livrea Gold esclusiva, un elemento estetico che, da solo, racconta l’intenzione di Thok: proporre una TP4 pensata come oggetto desiderabile, senza rinunciare alla sostanza tecnica. La ricetta, infatti, è fatta di scelte precise su telaio, sospensioni, trasmissione, impianto frenante e ruote, con un elenco componenti che parla la lingua delle configurazioni di fascia alta.
Telaio full carbon UD
Il punto di partenza della TP4 Limited Edition è il telaio full carbon UD, con escursione da 150 mm e dotato di sistema flip-chip. In termini pratici, significa che l’assetto può essere regolato secondo le preferenze del rider e il tipo di percorso, lavorando sulla geometria in base al proprio stile: una scelta coerente con l’idea di all-mountain, dove la stessa e-bike deve saper passare dal trail scorrevole al tratto più tecnico, senza perdere equilibrio.
Motore Bosch Performance Line CX e batteria Powertube da 800 Wh
Sul fronte elettrico, Thok sceglie una soluzione molto nota tra le e-MTB: Bosch Performance Line CX, con valori dichiarati di 250 W, 100 Nm e 750 W di picco. È una configurazione che punta sulla spinta in salita e sulla gestione delle ripartenze, aspetti centrali quando il fondo cambia e la trazione diventa decisiva.
A supporto del motore c’è una batteria Bosch Powertube da 800 Wh integrata, con una nota importante per chi ragiona in termini di autonomia: la compatibilità con Powermore da 250 Wh.
Sospensioni Fox Factory
Una all-mountain da 150 mm con forcella da 160 mm suggerisce un’impostazione orientata alla guida decisa, soprattutto quando la pendenza cala e il terreno diventa mosso. La TP4 Limited Edition monta una FOX 38 Float Factory da 160 mm con cartuccia GRIP X2, abbinata a un FOX Float X Factory con Thok custom tuning.
Trasmissione SRAM wireless e standard UDH
Per la trasmissione, Thok punta su una soluzione senza cavi: SRAM X0 Eagle T-TYPE wireless. In abbinamento compare anche la UDH Technology per il forcellino: un dettaglio che interessa chi guarda non solo alle prestazioni, ma anche alla compatibilità e alla gestione della componentistica, in un mondo MTB sempre più orientato a standard comuni.
La scelta del wireless porta con sé un beneficio immediato: cockpit più pulito e un feeling di comando che molti rider apprezzano, soprattutto su e-MTB con componenti già numerosi tra display, comandi del motore e leve.
Freni Magura Gustav Pro
L’impianto frenante è affidato ai Magura Gustav Pro a 4 pistoni, con dischi 220 mm all’anteriore e 203 mm al posteriore. Su una e-MTB all-mountain pensata per un utilizzo serio, la frenata deve essere adeguata a peso, velocità e discese lunghe. La scelta di un 220 davanti è indicativa di una volontà precisa: avere una frenata pronta anche quando il ritmo cresce e le ripetute mettono alla prova impianto e pastiglie.
Ruote in carbonio, gomme Schwalbe e cockpit Renthal
Completano la configurazione le ruote DT-Swiss HXC1501 Carbon in formato 29″ con canale da 30 mm, abbinate a pneumatici Schwalbe Albert Gravity Pro: 29″ x 2.6 davanti e 29″ x 2.5 dietro. Il cockpit è affidato a un Renthal Fatbar Carbon, mentre il reggisella è un FOX Transfer Factory, con corsa differenziata in base alla taglia: 150/180/210 mm. La TP4 Limited Edition 2026 è proposta in quattro taglie (S–XL) a 9.990 € IVA inclusa.