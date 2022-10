Paura per un treno in fiamme senza conducente che vaga sui binari

Fortunatamente nessun ferito ma tanta paura per il treno in fiamme che ha iniziato a vagare senza conducente in Germania. Si tratta di un treno utilizzato per lavorare nei cantieri, in questa occasione nella zona del Baden-Württemberg.

Non si conosce esattamente la causa dell’incendio, che è sotto al vaglio degli inquirenti. Sappiamo invece che vigili del fuoco per spegnere completamente le fiamme hanno dovuto applicare un composto schiumogeno particolare. C’era infatti paura che il gasolio della motrice prendesse fuoco o esplodesse, andando a complicare ulteriormente la situazione.

Ma come ha fatto il treno a partire senza conducente?

A quanto pare, i freni del treno non erano bloccati in maniera corretta, tanto da permettere al treno in fiamme di iniziare a muoversi. Il treno si è quindi diretto da solo verso la stazione, dove è poi stato messo in sicurezza.

