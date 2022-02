TurboAnt X7 Pro: il nuovo monopattino elettrico per adulti

Ripiegabile e portatile per un utilizzo quotidiano, con 3 modalità di velocità per esplorare la città.

Il 2002 sarà l’anno definitivo per la mobilità elettrica, ed ecco che una proposta interessante arriva da TurboAnt, produttore di monopattini elettrici e e-bike. TurboAnt è specializzata nel combinare elementi di design moderno con le tecnologie più innovative per creare un mix perfetto di estetica e funzionalità. Ciascun prodotto TurboAnt fornisce il rispetto dei requisiti CE, RoHS, FCC e UL così come gli standard di qualità ISO 9000 e ISO 9001 garantiscono sicurezza e resistenza.

TurboAnt X7 Pro: caratteristiche

TurboAnt X7 Pro è un monopattino elettrico che offre un’ottima autonomia massima che arriva addirittura a 48 km. Il peso di soli 15 kg abbinato alle sue dimensioni compatte (ripiegato misura 1083 × 420 × 460 mm), lo rendono ideale per riporlo nel bagagliaio dell’automobile, e quindi un perfetto compagno di viaggio per i commuters. Bastano infatti 3 passaggi per piegare facilmente il monopattino elettrico per essere riposto in automobile.

Come si assembla TurboAnt X7 Pro

La robustezza è garantita dall’uso di materiali di qualità, e ne è prova il suo grado di impermeabilità IPX4. L’X7 Pro supporta una velocità massima di 20 km/h, 25 km/h e 32 km/h (20 mph), in base alle impostazioni prescelte per viaggiare su strade private e pubbliche nel rispetto della normativa italiana.

Un punto a favore lo segna sicuramente la batteria che sull’X7 Pro è rimovibile a differenza di quanto accade sugli altri modelli. Questa caratteristica rende ancora più semplice la ricarica, che si effettua in sei ore, e dà la possibilità di avere ancora più autonomia, potendola sostituire con una addizionale completamente carica.

Controlla il prezzo del pacchetto X7 Pro + Batteria

TurboAnt X7 Pro è dotato di pneumatici da 10″ con camera d’aria che aumentano l’assorbimento degli urti sulle strade irregolari, permettendo la guida in qualsiasi condizione stradale. Questi pneumatici consentono anche un carico più pesante arrivando ad un massimo di 125 kg.

Per quanto riguarda la sicurezza, la luce anteriore e posteriore è a LED da 3 W mentre il triplo meccanismo di frenata EBS (“Electronic Braking System” con freno a disco posteriore e freno a pedale assicura uno spazio di frenata efficiente di soli 5 m.

Quanto costa lo scooter elettrico TurboAnt X7 Pro?

Per quanto riguarda il prezzo dello scooter elettrico TurboAnt X7 Pro, il sito ufficiale riporta il prezzo di 399,00€, già scontato rispetto ai 449,00€ iniziali con il codice coupon HDY50, e lo sconto scadrà a breve il 28 febbraio.

Ricordiamo a tutti l’osservanza delle norme del Codice delle Strada e consigliamo sempre l’utilizzo di un caso protettivo durante i viaggi in monopattino elettrico.

