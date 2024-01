Da quando ha lanciato la sua prima e-bike, Urtopia ha sempre puntato sul futuro, includendo persino l’intelligenza artificiale come compagno di viaggio. Ora, l’azienda di mobilità sostenibile con sede a Hong Kong si presenterà al CES 2024 con una nuova bicicletta smart ricca di tecnologia.

La Fusion “eSUV” è stata progettata in collaborazione con Hartmut Esslinger di Frog Design e viene descritta da Urtopia come “potenza pura”. La smart e-bike è costruita attorno a un telaio in fibra di carbonio a basso passo a forma di V. La Fusion monta una batteria da 540 Wh con celle agli ioni di litio Samsung 21700, e avrà disponibile un’estensione dell’autonomia da 360 Wh come optional, per un’autonomia totale per carica fino a 160 km.

La pedalata assistita è alimentata da un motore centrale Bafang da 250 W capace di 95 Nm di coppia, la Fusion monta poi un cambio a 10 velocità Shimano. La tecnologia smart integrata include telemetria e tracciamento a bordo tramite eSIM 4G e GPS, e anche Bluetooth per lo streaming musicale o l’abbinamento con un’app per smartphone per attivare protezioni antifurto.

Il display centrale con sblocco tramite impronta digitale permette di visualizzare varie informazioni come velocità, stato della batteria, meteo e ora, navigazione turn-by-turn con avvisi audio e altro. L’azienda ha confermato che questo modello avrà ChatGPT come copilota, con interazione vocale tramite doppio microfono e modulo altoparlante integrato.

La e-bike è dotata di ruote da 28 pollici con pneumatici Schwalbe Big Apple e potenza frenante fornita da freni a disco idraulici Tektro HD-M280 per il modello standard.

La Fusion smart e-bike sarà dotata inoltre di un faro integrato StVZO, più un fanale posteriore, e può essere opzionata con sistema di illuminazione Advanced Rear Early-indication con segnali di svolta proiettati per una maggiore sicurezza. Completano l’equipaggiamento parafanghi, cavalletto laterale e un portapacchi posteriore compatibile MIK per il montaggio di cestini, sedili e altri accessori, e la bici è in grado di trasportare un totale di 150 kg, inclusi il ciclista, mentre pesa 23/24 kg.

Copyright Image: Sinergon LTD