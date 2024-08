Morgan Super 3 Origins: nove speciali edizioni limitate

Una collezione speciale di Morgan Super 3, chiamata Super 3 Origins, è stata lanciata per celebrare le ispirazioni originali alla base del Super 3. Questi nove modelli in edizione limitata incarnano temi che hanno influenzato la creazione del Super 3, spaziando dai razzi spaziali alla pop art.

Lanciato nel 2022, il Super 3 ha segnato un nuovo capitolo nella storia dei modelli a tre ruote di Morgan, che risale al 1909 con la fondazione dell’azienda. Da allora, il Super 3 ha subito numerosi miglioramenti, tra cui un nuovo meccanismo di trasmissione a catena e lo sviluppo dei parafanghi anteriori.

La collezione Morgan Super 3 Origins

La collezione Super 3 Origins presenta una varietà eclettica di versioni, ognuna limitata a soli nove esemplari. Questi veicoli unici sono caratterizzati da colori selezionati, dettagli intricati nella verniciatura, livree personalizzate, caratteristiche su misura e accessori esclusivi. Le ispirazioni spaziano dalla nascita dell’era del jet, alla corsa allo spazio, al movimento della pop art, agli incrociatori americani, ai carri armati, alla tecnologia degli anni ’80 e alla fantascienza.

Bluebird: si ispira alle forme aerodinamiche e fluide della Bluebird CN7, l’auto da record di velocità terrestre con turbina a gas guidata da Donald Campbell. Morgan ha collaborato con la famiglia Campbell per ottenere l’approvazione della versione speciale, che rende omaggio all’eredità di Campbell. La sua sorprendente verniciatura blu, che corrisponde esattamente a quella della CN7, è molto evidente e comprende i parafanghi e i cerchi dell’abitacolo. L’emblema Bluebird campeggia con orgoglio sul cofano, mentre all’interno del veicolo spiccano il cruscotto in alluminio tornito e la targa Bluebird.

Boulevard Cruiser: presenta una verniciatura Frozen Berry e si ispira alle tonalità pastello e al fascino slow-motoring delle automobili americane degli anni Cinquanta. Presenta strisce di alluminio sui lati della carrozzeria e un badge personalizzato in stile deco “S3 Boulevard”. All’interno, i rivestimenti in pelle Typhoon Ivory si coordinano con il volante Moto-Lita in pelle.

Pickersleigh Speedshop: questa versione è un omaggio ai bellytank racers e alle creazioni custom che sono emerse dalle officine di tutto il mondo a partire dagli anni Cinquanta, spesso viste nelle corse su strada e sulle saline del deserto. L’intera livrea del veicolo è dipinta a mano con un’attenzione meticolosa ai dettagli e gioca sul contrasto tra la vernice argento metallizzata ed il rosso brillante.

Space Race: si ispira direttamente alla grande corsa allo spazio degli anni Cinquanta, un momento decisivo per l’umanità che ha avuto una grande influenza sulla cultura popolare, sulla tecnologia e sul design e, naturalmente, sul design unico e sorprendente di Super 3. La livrea completa del veicolo è applicata alla vernice bianca lucida sotto lacca, evocando le linee guida, le colorazioni e il trattamento grafico simile a quello delle navette spaziali o dei rover lunari. Il cupolino verniciato a contrasto e il coperchio della cremagliera dello sterzo sono in tinta con le fusioni anteriori e posteriori.

Warp Speed: si ispira ai mezzi di trasporto retrofuturistici, spesso creati per i film di fantascienza da utilizzare in galassie lontane e liberi dai vincoli del moderno design automobilistico. Queste creazioni hanno fornito un’ispirazione diretta per il Super 3 e sono presentate in modo sorprendente in questa versione. La combinazione di cupolino, roll hoop, scarico e sideblade in alluminio lucidato è in contrasto con la vivace vernice gialla, gli interruttori del cruscotto anodizzati rossi e blu e la grafica Warp Speed.

Scramble the Jets: si ispira all’influenza del design radicale dell’era del jet, che ha portato all’invenzione del motore a reazione a metà del XX secolo. In riferimento diretto all’evoluzione del design a tre ruote di Morgan, l’introduzione del Super 3 – che ha sostituito il precedente modello con motore bicilindrico a V – è stata simile al passaggio da un biplano a un jet in termini di design, ingegneria e prestazioni. Caratterizzata da una colorazione bicolore grigio scuro e grigio chiaro, da un cono nasale giallo e da un interruttore di avviamento “a sgancio di bomba” rosso, questa versione è ulteriormente arricchita da un’esclusiva livrea ispirata all’aviazione.

Charlie Mike: questa versione si ispira all’estetica utilitaria e allo spirito avventuroso dei veicoli militari da ricognizione, destinati a esplorare le regioni più remote del mondo. Charlie Mike, che significa “Missione continua”, è stato progettato per incoraggiare l’avventura, nonostante le avversità, ed è dotato di una gamma completa di bagagli e accessori. I pannelli interni ed esterni, così come le ruote anteriori, sono stati realizzati in un colore kaki coordinato, abbinato a un tessuto tecnico “khaki sand”. La livrea di ispirazione militare dell’intero veicolo è accompagnata da portapacchi posteriori e laterali e da corde bungee beige abbinate.

Fast Forward: trae ispirazione dalla rivoluzione tecnologica e videoludica giapponese degli anni ’80, che ha visto l’emergere di elementi grafici semplici e audaci. La scelta del tema di ispirazione è dovuta al suo impatto diretto sui quadranti digitali di Super 3, il cui stile giocoso costituisce una parte fondamentale dell’esperienza dell’utente. La straordinaria verniciatura bianca di Fast Forward con la vivace livrea grafica è ulteriormente valorizzata dall’aggiunta di ruote anteriori bianche coordinate e di un cupolino in alluminio lucido.

Whoosh Bang Pop: questa versione si ispira alla vibrante applicazione di colori a blocchi del movimento della pop art, emerso nel Regno Unito e negli Stati Uniti durante la metà e la fine degli anni Cinquanta, con grafiche d’impatto e narrazioni giocose trasposte in un’accattivante striscia di fumetto applicata ai pannelli della carrozzeria in alluminio della Super 3. Il tutto sovrapposto a una combinazione di vernice bicolore Heron Grey e Belfast Blue.

Ogni versione della collezione Super 3 Origins è accompagnata da un’opera d’arte personalizzata, immaginata dagli stessi designer che hanno creato il Super 3 e l’intera collezione Origins. Tutte le nove versioni sono disponibili per l’ordine con un prezzo a partire da £ 47,995 (circa $ 59,494 USD, tasse escluse).

