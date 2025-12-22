Aprilia entra nel mondo dei GT di media cilindrata senza mezze misure e lo fa come sa fare meglio: alzando l’asticella. Il nuovo SR GT 400 non è “solo” uno scooter, ma un vero crossover che porta nel segmento il know-how maturato da Noale tra pista, strada e off-road.
Design: un GT che sembra una adventure
Il centro stile Aprilia si è ispirato alle moto sportive e alle enduro della Casa. Le sovrastrutture sono snelle e affilate, il superfluo è stato eliminato in nome della funzione. Sul frontale domina il gruppo ottico full Led a tre elementi, firma delle sportive Aprilia, sormontato da un parabrezza sospeso regolabile manualmente su cinque posizioni, in puro stile offroad.
Le fiancate con feritoie grintose, le pedane che ricordano le piastre protettive delle moto da fuoristrada e il codone snello, lasciato pulito grazie al fanale integrato nel portatarga (effetto parafango alto da enduro), completano un look decisamente “motociclistico”.
La gamma colori include Rugged Black, i due grigi Boulder Grey (opaco, caldo) e Dusty Grey (lucido, più freddo) e la Rally Replica, ispirata alla Tuareg Rally dell’Africa Eco Race, con livrea racing nero opaco, forcella oro, molle rosse e Aprilia Mia di serie.
Ciclistica: è uno scooter, ma l’impostazione è da moto
Sotto la carrozzeria c’è tanta sostanza. Il telaio è un doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza, progettato con approccio motociclistico per offrire elevata rigidità e grande precisione all’avantreno. L’angolo del cannotto è stato ridotto per diminuire l’avancorsa: una scelta estrema nel mondo scooter, pensata per aumentare prontezza e maneggevolezza senza sacrificare la stabilità.
Le sospensioni confermano l’impostazione “moto”:
- Forcella a steli rovesciati da 41 mm con doppia piastra e 120 mm di corsa
- Doppio ammortizzatore a gas con serbatoio separato, regolabile nel precarico, anch’esso con 120 mm di escursione
Il peso in ordine di marcia si ferma a 186 kg, grazie a telaio, motore, cerchi a cinque razze sdoppiate e sovrastrutture alleggerite. Il risultato è un rapporto peso/potenza di circa 7 kg/kW, tra i migliori della categoria, che si traduce in uno scatto 0–60 metri in soli 5 secondi.
L’impianto frenante è in linea con il resto:
- anteriore con disco flottante da 300 mm, pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini e pastiglie sinterizzate
- posteriore con disco da 240 mm e pinza a due pistoncini
A gestire tutto c’è un ABS Bosch a due canali con doppia mappa: può lavorare su entrambe le ruote oppure solo sull’anteriore, con possibilità di esclusione del posteriore per affrontare sterrati e fondi a bassa aderenza.
Città, viaggio e sterrato leggero: un vero crossover
In sella, SR GT 400 punta a fare tutto bene:
- In città è agile e maneggevole, grazie al baricentro equilibrato, al manubrio largo e alla ciclistica svelta.
- Nel misto mostra il lato sportivo, con inserimenti rapidi e grande feeling all’anteriore.
- In velocità resta stabile, pensato per i trasferimenti extraurbani.
La posizione di guida ricalca quella delle adventure: manubrio naked a doppia sezione con paramani, postura attiva, ottimo controllo del mezzo.
L’animo “all terrain” è supportato da:
- altezza da terra di 190 mm, che aiuta a superare buche, marciapiedi e sterrati leggeri
- pneumatici Mitas Enduro Trail-Adv 2 120/70-16 anteriore e 150/70-14 posteriore, con battistrada “all terrain” adatto ad asfalto, pavé, strade bianche e off-road leggero.
Per chi macina chilometri, il serbatoio da 12 litri assicura un’autonomia superiore ai 300 km, in linea con la vocazione da gran viaggiatore del modello.
Elettronica: ATC, ABS configurabile e TFT connesso
La dotazione elettronica è da prima della classe nel mondo scooter:
- Aprilia Traction Control (ATC) su due livelli (Max e Min), regolabile e disinseribile anche in marcia
- ABS Bosch a due canali con doppia logica (Ambo le ruote / Solo Ant.), disattivabile al posteriore o automaticamente escluso dietro quando si imposta ATC OFF, per la configurazione ideale in fuoristrada (traction off, ABS solo davanti).
La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5”, con grafica chiara e modalità diurna/notturna automatica. Tramite il sistema di connettività Aprilia Mia (di serie sulla Rally Replica, optional sulle altre versioni) è possibile collegare lo smartphone:
- gestione di chiamate, musica e assistente vocale dai comandi al manubrio
- navigazione con indicazioni a pittogrammi direttamente nel cruscotto
Comfort e praticità da vero GT
Nonostante la luce a terra generosa, l’altezza sella di 820 mm è accessibile e consente un appoggio sicuro. Lo studio aerodinamico del frontale ha lavorato sia sulla protezione dall’aria sia sulla stabilità alle alte velocità. Il cupolino regolabile su cinque posizioni (70 mm di escursione totale) permette di adattare la protezione in base alla statura del pilota e al tipo di percorso. Tra le dotazioni pensate per l’uso quotidiano:
- sistema keyless con accensione, apertura sella e sportello carburante gestibili da pulsante o a distanza
- funzione Bike Finder (lampeggio delle frecce) per ritrovare lo scooter nei parcheggi affollati
- vano sottosella per un casco integrale e altri oggetti
- vano portaoggetti nel tunnel centrale con presa USB-C per la ricarica dei dispositivi
