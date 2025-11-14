Benda Motorcycles, marchio con sede a Hangzhou, torna a far parlare di sé con una proposta che rompe gli schemi. Dopo aver debuttato con tre cruiser dallo stile tradizionale, il 2026 segna un cambio di passo deciso con l’arrivo della LFC700, una moto che punta sul carattere.
A differenza dei modelli precedenti — Chinchilla 300, Chinchilla 500 e Napoleon Bob 500 — spinti da bicilindrici a V, qui troviamo un quattro cilindri in linea raffreddato a liquido da 677 cc. Numeri interessanti: 85 cavalli a 10.300 giri e una coppia massima di 44 Nm a 8.600 giri. La voce, inutile dirlo, sarà tutta un’altra storia rispetto ai V-Twin più classici.
La ciclistica racconta la volontà di fare le cose sul serio. Il telaio è in alluminio pressofuso e sfrutta il motore come elemento portante. L’assetto è muscoloso, con una forcella e un monoammortizzatore KYB (entrambi non regolabili), impianto frenante Brembo con pinze anteriori a 4 pistoncini e dischi da 320 mm, e ovviamente ABS di serie.
Il colpo d’occhio è affidato alla ruota posteriore extralarge da 310 mm, dimensione più da auto che da moto, e a una interasse di 1.720 mm che regala una silhouette distesa e imponente. La sella è bassa, a 695 mm da terra, e la posizione di guida è quella tipica delle cruiser moderne: pedane avanzate, specchietti bar-end e tanto allungo. La moto ferma l’ago della bilancia a 287 kg in ordine di marcia.
A bordo non manca nulla: display TFT da 5 pollici, controllo di trazione e modalità di guida, a dimostrazione di quanto il costruttore cinese voglia entrare nella partita con argomenti concreti.
La Benda LFC700 arriverà sul mercato in tre livree: Starry Black, Iron Veil e Misty Titanium. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma l’obiettivo è chiaro: offrire un’alternativa personale e fuori dagli schemi alle muscle cruiser più conosciute, con un’estetica che non passa inosservata e una dotazione da moto “vera”.
