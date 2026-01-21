La Benda Napoleon Bob 500 riprende lo stile bobber nato negli Stati Uniti negli anni ’40, quando si alleggerivano le moto eliminando il superfluo. Al centro c’è un V-Twin 475,6 cc a liquido da 46,94 CV e 42 Nm, abbinato a un cambio a 6 marce con frizione antisaltellamento. Ciclistica con forcella rovesciata da 41 mm, mono regolabile, freni a disco e ABS + TCS. Sella a 695 mm, serbatoio da 16 litri e presa USB completano la dotazione.
Dalle bobber anni ’40 alla Napoleon Bob 500
Lo stile bobber nasce negli Stati Uniti negli anni Quaranta, in un contesto in cui molti motociclisti cercavano una moto più essenziale: via gli elementi considerati superflui, spazio a una linea più asciutta e a un’impostazione visiva grintosa. È un linguaggio estetico che, a distanza di decenni, continua a esercitare fascino proprio perché unisce semplicità e carattere.
La Benda Napoleon Bob 500 si inserisce in questa scia: è l’ultima arrivata nella famiglia Bobber che rende omaggio a quell’eredità con un progetto che mescola richiami classici e soluzioni moderne. L’obiettivo è offrire un’esperienza coerente con l’immaginario bobber, senza rinunciare a contenuti tecnici attuali.
Motore V-Twin 475,6 cc e cambio a 6 marce e frizione antisaltellamento
Il cuore della Benda Napoleon Bob 500 è un V-Twin da 475,6 cc, 4 tempi e 8 valvole. La potenza massima è di 46,94 CV a 9.000 giri/min e laìa coppia è di 42,0 Nm a 7.200 giri/min. È un’impostazione che punta a combinare un’erogazione vivace con la tipica firma meccanica del bicilindrico a V. La trasmissione prevede un cambio a 6 marce abbinato a frizione antisaltellamento.
La parte ciclistica è costruita attorno a un telaio descritto come orientato a stabilità e controllo. Davanti troviamo una forcella telescopica rovesciata da 41 mm con 100 mm di escursione; dietro un monoammortizzatore regolabile nel precarico con 30 mm di escursione.
A completare l’insieme c’è un forcellone in alluminio a doppio braccio, indicato come contributo sia alla durata sia alla gestione dei pesi. Il risultato è una moto che mira a mantenere una guida composta anche su fondi non perfetti, tema sempre attuale per chi usa la moto tutti i giorni.
Il comparto frenante ha un disco anteriore flottante da 320 mm con pinza a 4 pistoni, mentre al posteriore è previsto un disco da 260 mm con pinza a 2 pistoni. A livello di assistenze sono presenti ABS e Sistema di Controllo della Trazione (TCS).
Design, materiali e dettagli: il bobber secondo Benda
La Benda Napoleon Bob 500 punta molto anche su materiali e finiture. Una cura meticolosa dei dettagli e di un aspetto “premium” ottenuto con elementi cromati e dettagli metallici su parti chiave del motore e del telaio. Le ruote sono in lega di alluminio e montano pneumatici 150/80-16 all’anteriore e 180/65-16 al posteriore: misure che contribuiscono a definire le proporzioni tipiche della categoria, con un posteriore visivamente più pieno e una postura su strada coerente con l’impostazione cruiser.
L’altezza sella è di 695 mm, il serbatoio ha capacità di 16 litri, a completare la praticità c’è una porta di ricarica USB, pensata per tenere alimentati i dispositivi durante il viaggio: una dotazione semplice, ma ormai molto richiesta.