La Benelli BKX 125 2026 è la nuova moto adventure pensata per giovani motociclisti e neofiti. Facile, maneggevole e ben equipaggiata, con un motore da 15 CV e sospensioni regolabili, offre comfort e controllo su ogni superficie. Design distintivo, tecnologia moderna e ciclistica ispirata alle grandi enduro in soli 144 kg.
BKX 125: l’avventura a misura di neofita
La Benelli BKX 125 2026 si presenta come un punto di riferimento per chi cerca una prima esperienza nel mondo delle due ruote adventure. Compatta, leggera, intuitiva da guidare, è stata progettata per offrire versatilità e controllo su qualsiasi fondo, senza rinunciare al piacere estetico.
Destinata in particolare a un pubblico giovane, sia maschile che femminile, questa 125 rappresenta una porta d’ingresso ideale nel segmento dual sport. L’obiettivo? Vivere la città con spirito di esplorazione e affrontare strade sterrate e sentieri urbani senza pensieri.
Design curato firmato Centro Stile Benelli
Disegnata dal Centro Stile Benelli di Pesaro, la BKX 125 colpisce al primo sguardo. Le sue linee sono morbide ma decise, pulite e moderne, con dettagli che raramente si vedono in questo segmento.
Il gruppo ottico anteriore a Led, con luci diurne DRL condivise con la versione ‘S’, dà alla moto una personalità decisa. Anche la parte posteriore è curata, con le luci freno integrate negli indicatori di direzione, mentre all’anteriore questi ultimi sono inglobati nei paramani: una scelta stilistica e funzionale di solito riservata a cilindrate maggiori.
Ciclistica evoluta per una guida confortevole
La ciclistica della BKX 125 è uno dei suoi punti forti. Il telaio a traliccio in acciaio garantisce leggerezza e solidità, mentre la forcella anteriore da 41 mm completamente regolabile (precarico, compressione ed estensione) è un elemento sorprendente per una moto di questa categoria. Al posteriore troviamo un monoammortizzatore regolabile in precarico ed estensione, collegato tramite leveraggi al forcellone, per assicurare un comportamento dinamico e confortevole anche in condizioni difficili.
Sospensioni e ruote da vera adventure
Con 180 mm di escursione per le sospensioni, la BKX 125 è perfettamente a suo agio su fondi dissestati. Le ruote a raggi da 19” all’anteriore e 17” al posteriore (con pneumatici 90/90-19” e 120/90-17”) conferiscono stabilità e sicurezza anche su terreni non asfaltati. Queste soluzioni la rendono adatta tanto ai tratti urbani quanto ai sentieri leggeri, dando al pilota libertà di movimento e sicurezza anche fuori dalle strade battute.
Motore Euro 5+ e prestazioni brillanti
La BKX 125 è spinta da un monocilindrico 4T da 125 cc raffreddato a liquido, conforme alla normativa Euro 5+. Il motore ha un alesaggio x corsa di 54 x 54,5 mm e sviluppa 15 CV a 9.500 giri/min, con una coppia massima di 12,1 Nm a 7.000 giri/min. Con questi valori, la moto rientra perfettamente nei limiti della patente A1, risultando adatta anche ai motociclisti più giovani o ai neofiti, senza sacrificare il piacere della guida.
Frenata sicura e modulabile
Il sistema frenante della BKX 125 è ben dimensionato per le sue prestazioni. Davanti troviamo un disco da 280 mm con pinza radiale a quattro pistoncini, mentre dietro c’è un disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino. L’impianto assicura buona potenza frenante e controllo, anche in presenza di terreni a bassa aderenza, mantenendo la moto stabile e reattiva nelle situazioni più complesse.
Leggerezza, autonomia e comfort per tutti
Con un peso di soli 144 kg, un passo di 1.430 mm, altezza sella di 860 mm e luce da terra di 233 mm, la BKX 125 riesce a coniugare facilità di accesso, stabilità e agilità. Il serbatoio da 12 litri, unito alla buona efficienza nei consumi, permette un’autonomia stimata fino a 500 km, rendendola adatta anche a piccoli viaggi e tragitti extraurbani.
Colorazioni d’impatto e disponibilità
La Benelli BKX 125 arriverà sul mercato europeo da gennaio 2026, con una palette cromatica che rispecchia lo spirito avventuroso del modello: Nordic White, Cement Grey, Avio Blue e Dune Sea. Colori opachi e decisi, che accentuano l’identità grintosa e distintiva di questa piccola adventure bike.
Scheda tecnica – Benelli BKX 125
|Caratteristica
|Dettaglio
|Motore
|Monocilindrico 4T, raffreddato a liquido
|Cilindrata
|125 cc
|Potenza
|15 CV a 9.500 giri/min
|Coppia
|12,1 Nm a 7.000 giri/min
|Normativa
|Euro 5+
|Trasmissione
|Cambio manuale
|Telaio
|Traliccio in acciaio
|Sospensioni anteriori
|Forcella Ø 41 mm regolabile
|Sospensioni posteriori
|Mono regolabile con leveraggi
|Escursione sospensioni
|180 mm
|Freni
|Disco 280 mm ant., 240 mm post.
|Pneumatici
|90/90-19” ant., 120/90-17” post.
|Altezza sella
|860 mm
|Luce a terra
|233 mm
|Peso
|144 kg
|Serbatoio
|12 litri
|Autonomia stimata
|Fino a 500 km
|Colori disponibili
|Nordic White, Cement Grey, Avio Blue, Dune Sea
|Disponibilità
|Da gennaio 2026 in Europa
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!