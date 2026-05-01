Informazioni chiave:
- Le Benelli BKX 300 e BKX 300 S montano un monocilindrico da 292,4 cc, Euro 5+, da 28,6 CV e 24 Nm, compatibile con la patente A2. Serbatoio da 12 litri.
- La BKX 300 adventure ha ruote a raggi 19″/17″, escursione 180 mm e altezza sella 860 mm (3.990 euro). La BKX 300 S stradale ha cerchi in lega 17″/17″, escursione 150 mm e sella a 820 mm (3.790 euro).
- Telaio a doppia culla chiusa, forcella regolabile da 41 mm, freno anteriore con disco da 300 mm e pinza radiale a 4 pistoncini. Arrivo in concessionaria nella prima metà di maggio 2026.
Benelli presenta le BKX 300 e BKX 300 S, versioni a cilindrata maggiore della piattaforma BKX finora disponibile solo in 125 cc. Il motore è un monocilindrico da 292,4 cc, Euro 5+, da 28,6 CV (21 kW) e 24 Nm, compatibile con la patente A2.
Due le versioni: la BKX 300 adventure con ruote a raggi 19″/17″ a 3.990 euro, e la BKX 300 S stradale con cerchi in lega 17″/17″ a 3.790 euro. L’arrivo nelle concessionarie è previsto nella prima metà di maggio 2026.
Indice dei contenuti
Quali sono i dati tecnici del motore
Il propulsore è un monocilindrico 4 tempi da 292,4 cc, raffreddato a liquido, omologato Euro 5+. La potenza massima è di 28,6 CV (21 kW) a 8.750 giri/min, la coppia massima di 24 Nm a 7.250 giri/min. Il serbatoio ha una capacità di 12 litri. Il motore rientra nel limite di 35 kW previsto per la patente A2, rendendolo accessibile ai motociclisti dai 18 anni con la patente di categoria corrispondente.
Cosa distingue la BKX 300 dalla BKX 300 S
Le due versioni condividono telaio, motore e impianto frenante ma differiscono per ciclistica, ruote e vocazione.
La BKX 300 è la versione adventure: ruote a raggi 19″ anteriore e 17″ posteriore, escursione sospensioni di 180 mm, altezza sella 860 mm, luce a terra 229 mm e peso in ordine di marcia di 156 kg. La forcella ha un piedino spostato in avanti, specifico per l’uso in fuoristrada.
La BKX 300 S è la versione stradale: cerchi in lega 17″/17″, escursione sospensioni di 150 mm, altezza sella 820 mm e peso di 153 kg. L’assetto è più compatto e reattivo, pensato per il commuting urbano e la guida sportiva su asfalto.
Ciclistica e sospensioni
Il telaio è in acciaio a doppia culla chiusa, sviluppato dal reparto R&D Benelli di Pesaro. Le pedane sono regolabili su due posizioni in altezza per adattare l’ergonomia al fisico del pilota e allo stile di guida.
Le sospensioni sono di livello alto per la categoria. La forcella anteriore da Ø 41 mm è completamente regolabile in precarico, compressione ed estensione. Il monoammortizzatore posteriore ha leveraggio progressivo ed è regolabile in precarico ed estensione. I set-up e le escursioni differiscono tra le due versioni (180 mm adventure, 150 mm stradale).
L’impianto frenante monta un disco anteriore da 300 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 mm.
Dotazione e colori disponibili
La dotazione comprende strumentazione LCD, presa USB, illuminazione full LED con le firme luminose a lama caratteristiche della famiglia BKX e indicatori posteriori che integrano luci di posizione e di arresto. Il design è firmato dal Centro Stile Benelli di Pesaro.
La BKX 300 è disponibile in 4 colori: Nordic White, Cement Grey, Avio Blue e Dune Sea, a 3.990 euro franco concessionario.
La BKX 300 S è disponibile in 3 combinazioni bicolore: Pastel Grey/Carbon Black, Gres White/Avio Blue e Pure White/Oxide Green, a 3.790 euro franco concessionario.
Entrambi i modelli arrivano nelle concessionarie Benelli nella prima metà di maggio 2026. Con un prezzo sotto i 4.000 euro e la compatibilità con la patente A2, le BKX 300 si posizionano nel segmento delle moto stradali e adventure entry-level, in concorrenza con Honda CRF300L/Rally, Yamaha MT-03, KTM 390 Adventure e Royal Enfield Himalayan 450.