Blauer HT casco Bet: per chi ama viaggiare in città in totale libertà

Blauer HT casco Bet si caratterizza per le sue performance uniche, con doppia visiera, una esterna antigraffio ed una interna fumé. Grandi le caratteristiche tecniche, tra cui un tessuto interno trattato agli ioni d’argento per un azione anti batterica e il sistema di sgancio rapido, il casco BET si distingue inoltre per la sua eleganza.

Proposto nelle varianti monocolore nero, grigio fumo e bianco o con dettagli a contrasto sui toni del giallo, grigio e bianchi. Un casco, Bet di Blauer HT, che saprà accompagnarvi in sicurezza in città e in tutti i viaggi più avventurosi.

Da oltre 60 anni Blauer è il marchio leader in America nel campo delle forniture di capi tecnici a tutti i corpi di polizia e ad alcuni settori scelti dell’esercito, ufficiali della U.S. Navy o i corpi speciali posti a protezione della White House a Washington.

Blauer HT è la linea di caschi all’avanguardia creata secondo criteri di tecnicità, praticità e high performance. I materiali usati sono tecnologici, innovativi e performanti con caratteristiche di idrorepellenza, traspirabilità ed impermeabilità.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.