Informazioni chiave:
- La collaborazione Brabus x Dab Motors porta a Milano tre modelli: Dab 1a Brabus, Brabus Urban E e Brabus Urban E First Edition.
- Tutte usano una batteria agli ioni di litio da 72 volt, una trasmissione finale con cinghia in carbonio, un’autonomia fino a 150 km e una velocità massima di 120 km/h.
- La Brabus Urban E arriva fino a 27 kW, cioè 37 CV, e 475 Nm, mentre la First Edition è proposta in quattro colori da 10 esemplari ciascuno.
La nuova collaborazione Brabus x DAB Motors porta alla Milano Design Week 2026 una famiglia di moto elettriche urbane composta da DAB 1a Brabus, Brabus Urban E e Brabus Urban E First Edition. Tutti i modelli condividono una piattaforma elettrica da 72 volt, una batteria agli ioni di litio capace di un’autonomia fino a 150 km, trasmissione a cinghia in carbonio e un’impostazione fortemente legata al linguaggio stilistico Brabus.
Indice dei contenuti
La base tecnica comune usa batteria da 72 volt, cinghia in carbonio e 150 km di autonomia
Tutti e tre i modelli condividono una piattaforma elettrica costruita attorno a una batteria agli ioni di litio da 72 volt. Il dato chiave è l’autonomia fino a 150 chilometri, mentre la velocità massima raggiunge 120 km/h. La trasmissione finale è affidata a una cinghia in carbonio, scelta coerente con un utilizzo urbano evoluto perché riduce manutenzione, rumore e complessità di gestione.
Dab 1a Brabus è il modello d’ingresso con 31 CV e 395 Nm
La Dab 1a Babus è la versione d’accesso della gamma, ma resta già molto curata sul piano costruttivo. Il motore elettrico sviluppa una potenza di 23 kW, pari a 31 CV, e una coppia massima di 395 Nm. L’erogazione immediata è pensata per dare risposta pronta sia in città sia su tratti più aperti.
Il design resta completamente nero e introduce diversi elementi tipici del linguaggio Brabus, tra cui parti in carbonio a vista come prese laterali, inserti della cover motore, belly pan e parafango anteriore. Le piastre laterali lucide, i copriruota neri opachi con sottili pinstripe grigi e la sella rivestita in Alcantara con cuciture grigie completano un insieme più ricco rispetto alla moto base da cui deriva.
La ricarica della Dab 1a Brabus è pensata per l’uso reale
Uno degli aspetti più concreti della DAB 1a Brabus riguarda la gestione della ricarica. Il sistema integrato consente di passare dal 50% al 100% in circa 90 minuti usando una normale presa domestica da 220 volt. La ricarica dal 20% al 100% richiede circa tre ore, mentre una ricarica completa da zero si completa in circa tre ore e mezza o quattro ore.
Brabus Urban E sale a 37 CV e 475 Nm con una messa a punto specifica
La Brabus Urban E rappresenta il passo più netto sul piano tecnico. Rispetto alla Dab 1a Brabus, la potenza cresce di circa il 20%, passando da 23 kW a 27 kW, cioè 37 CV. Anche la coppia sale da 395 Nm a 475 Nm, un valore molto alto in rapporto alla taglia del mezzo e coerente con una moto elettrica costruita per risposte immediate.
Questo incremento nasce da una mappatura motore dedicata e da uno speciale inverter che aumenta il flusso di corrente, così da rendere l’erogazione più rapida e più piena sotto carico. Brabus e Dab lavorano anche sul raffreddamento, con prese d’aria in carbonio posizionate a sinistra e destra per convogliare più aria verso il motore in condizioni di uso intenso e temperature elevate.
Il design della Urban E cambia in profondità con carrozzeria monoscocca e firma luminosa dedicata
La Brabus Uban E non si limita ad aggiungere cavalli. Cambia anche in modo profondo il linguaggio della carrozzeria, con superfici nero lucido, accenti rossi, elementi in carbonio a vista e una struttura che richiama una lettura monocoque-style. Il gruppo “serbatoio” e sella lavora come un unico volume, con prese d’aria integrate e luci diurne verticali ai lati.
Davanti trova posto una mascherina nera con logo Brabus illuminato incorniciato dal carbonio a vista, mentre più in basso c’è un proiettore anteriore con ottica a lente. Dietro, la firma luminosa è affidata a un fanale monoblocco Led traslucido sotto la sella, con il portatarga fissato alla ruota posteriore. Anche le ruote adottano cover in carbonio su entrambi i lati.
Modalità di guida, keyless e display 2,8 pollici definiscono l’esperienza utente
La Brabus Urban E introduce una gestione elettronica più evoluta anche sul lato utente. L’avviamento è keyless tramite PIN code, senza chiave fisica, mentre al centro della moto trova posto un display LCD da 2,8 pollici che mostra velocità, stato della batteria, avanzamento della ricarica e temperatura del sistema. All’accensione compare anche una startup animation Brabus.
Le modalità di guida sono cinque: Eco, Street, Sport, Nitrous e Reverse. In Eco la velocità è limitata elettronicamente a 60 km/h e la curva di coppia iniziale viene addolcita per migliorare efficienza e trazione. Street è la taratura standard per l’uso urbano. Sport libera tutta la messa a punto Brabus. La funzione Nitrous Boost lavora come un overboost temporaneo, erogando il massimo della corrente di fase per fino a 10 secondi. Reverse usa inversione elettronica di fase con coppia e velocità limitate per manovrare in spazi stretti.
Sospensioni regolabili e impianto Brembo mettono ordine nella parte ciclistica
La ciclistica della Brabus Urban E è costruita per accompagnare l’aumento di prestazione con un controllo molto preciso. Davanti c’è una forcella rovesciata da 46 mm, completamente regolabile, con 100 mm di escursione. Dietro lavora un ammortizzatore CNC su misura, anch’esso completamente regolabile e con 100 mm di escursione.
L’impianto frenante è affidato a Brembo. All’anteriore c’è una pinza radiale a quattro pistoncini su un disco flottante da 320 mm, mentre al posteriore lavora una pinza Brembo a un pistoncino su disco da 240 mm. Il sistema è completato da ABS a doppio canale. Le leve e i serbatoi del liquido freni sono lavorati CNC, così come altri dettagli funzionali del cockpit.
Pneumatici, sella Masterpiece e versione Superblack completano la Urban E
Le ruote montano pneumatici 120/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore, una scelta che conferma la volontà di tenere insieme presenza visiva e usabilità urbana. La sella Brabus Masterpiece è rivestita in pelle rossa di alta qualità con motivo trapuntato “Shell”, una lavorazione molto riconoscibile nella grammatica del marchio.
Per chi preferisce una lettura ancora più scura, la Brabus Urban E è disponibile anche in versione opzionale Superblack, con verniciatura nero lucido integrale e sella Masterpiece nera in tinta.
La First Edition trasforma la Urban E in una piccola serie da collezione
Accanto alla Urban E standard debutta la Brabus Urban E First Edition, una serie limitata destinata a chi cerca un livello più alto di esclusività. Sul piano tecnico, tutti gli esemplari mantengono le stesse specifiche della Urban E. La differenza è nella costruzione estetica e nella tiratura.
La First dition viene proposta in quattro colori Brabus ispirati all’universo delle supercar del marchio: Peetch, Desert Sand, Superviolet e Fusion Red. Ogni colore è limitato a 10 unità, per un totale di 40 esemplari. La versione Superviolet adotta inoltre ulteriori elementi di carrozzeria in carbonio a vista. Anche la sella Masterpiece usa pelle coordinata alla tinta scelta per mantenere un design completamente coerente.
I prezzi della gamma Brabus x Dab Motors
I prezzi partono da 16.900 euro per la Dab 1a Brabus, 22.900 euro per la Brabus Urban E e 32.500 euro per ogni unità della Brabus Urban E First Edition.
Le specifiche tecniche
- Modelli: Dab 1a Brabus, Brabus Urban E, Brabus Urban E First Edition
- Batteria: 72 volt, agli ioni di litio
- Autonomia massima dichiarata: fino a 150 km
- Velocità massima: 120 km/h
- Trasmissione finale: cinghia in carbonio
- DAB 1a BRABUS potenza: 23 kW, 31 CV
- DAB 1a BRABUS coppia: 395 Nm
- DAB 1a BRABUS batteria: 7,1 kWh
- Ricarica DAB 1a BRABUS 50-100%: circa 90 minuti su presa 220 V
- Ricarica DAB 1a BRABUS 20-100%: circa 3 ore
- Ricarica DAB 1a BRABUS da zero: circa 3,5-4 ore
- BRABUS URBAN E potenza: 27 kW, 37 CV
- BRABUS URBAN E coppia: 475 Nm
- Modalità di guida URBAN E: Eco, Street, Sport, Nitrous, Reverse
- Display URBAN E: LCD da 2,8 pollici
- Forcella anteriore URBAN E: rovesciata da 46 mm, completamente regolabile, escursione 100 mm
- Ammortizzatore posteriore URBAN E: CNC, completamente regolabile, escursione 100 mm
- Freno anteriore URBAN E: Brembo, pinza radiale 4 pistoncini, disco flottante 320 mm
- Freno posteriore URBAN E: Brembo, pinza 1 pistoncino, disco 240 mm
- ABS: doppio canale
- Pneumatico anteriore URBAN E: 120/70 R17
- Pneumatico posteriore URBAN E: 150/60 R17
- FIRST EDITION: 10 unità per colore, 4 colori, 40 esemplari totali
- Colori FIRST EDITION: Peetch, Desert Sand, Superviolet, Fusion Red
- Prezzo DAB 1a BRABUS: 16.900 euro, IVA esclusa
- Prezzo BRABUS URBAN E: 22.900 euro, IVA esclusa
- Prezzo BRABUS URBAN E FIRST EDITION: 32.500 euro, IVA esclusa
- Garanzia: 2 anni