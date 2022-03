Performance e sportività per la CFMOTO 700CL-X Sport.

CFMOTO 700CL-X Sport è una moto sinuosa, aggressiva, scattante, ma ben solida a terra. Sicura grazie all’impianto frenante e alle pinze freni Brembo con doppio disco all’anteriore, dalle alte prestazioni grazie al motore bicilindrico da 693 cc e affascinante grazie ai colori di serie Velocity Grey e Nebula White con inserti rispettivamente azzurri e gialli fluo.

CFMOTO 700CL-X Sport: design

La 700CL-X Sport porta avanti l’atmosfera retrò presente sulla sorella Heritage, ma la fonde con un’aggressività e sportività uniche. L’anima sportiva, tuttavia, emerge soprattutto grazie ai nuovi semi manubri e ai cerchi in lega entrambi da 17 pollici che montano pneumatici stradali.

La sella richiama l’anima da monoposto, ma lascia al passeggero uno strapuntino coperto da un codino con dettagli giallo fluorescente per la versione Nebula White e azzurri per la versione Velocity Grey. I fari anteriori full led dal design a X si arricchiscono di una cornice a contrasto, gialla fluo per la versione in colore Nebula White e azzurra per la colorazione Velocity Grey, contrasti che si ripresentano anche nelle bocchette laterali, sul parafango anteriore e negli inserti sella passeggero creando una simmetria perfetta.

Molti i dettagli impreziositi grazie alle finiture ottenute mediante la tecnica della cubicatura: il cupolino copri strumentazione, il copri serbatoio, il copri radiatore, i fianchetti anteriori e posteriori e le bocchette d’aria risaltano al meglio grazie a questo effetto fibra di carbonio in contrasto con la carrozzeria metallizzata. Si confermano il faro posteriore “H” e il telaio esposto tipici della gamma 700CL-X, mentre cambiano gli specchietti retrovisori tondi ora posti al manubrio.

CFMOTO 700CL-X Sport: motore e prestazioni

La cilindrata è da 693 cc. con distribuzione DOHC e permette di erogare una potenza massima di 51,8kW (70,5 CV) a 8.750 giri/min e coppia massima di 61,2 Nm a 6.500 giri/min; il motore con cambio a sei marce, efficiente, ad altre prestazioni e raffreddato ad acqua, permette di raggiungere una velocità massima di 180 km/h con consumi intorno ai 20 km/l secondo ciclo WMTC ed emissioni di CO2 pari a 115 g/km, il tutto con un serbatoio da 13 litri.

Il sofisticato sistema di accelerazione con sistema Ride by Wire permette di gestire al meglio l’erogazione di potenza e le modalità di guida Eco e Sport e il Cruise control permettono a ogni pilota di sentirsi sempre in sintonia con il proprio veicolo.

CFMOTO 700CL-X Sport: ciclistica

Compatta grazie alle dimensioni, maneggevole grazie alla sella alta, la 700CL- X Sport risulta un ottimo mix di energia esplosiva, dinamica e scattante. Il telaio è in tubi di acciaio alto resistenziale , le sospensioni anteriori sono Kayaba con forcelle a steli rovesciati regolabili sia nel precarico sia nell’ idraulica in compressione tramite rotella di regolazione sullo stelo destro e in estensione tramite rotella sullo stelo sinistro.

Il sistema sospensivo posteriore è, invece, affidato a un ammortizzatore singolo regolabile in precarico e idraulica. Massima sicurezza durante la guida grazie all’ impianto frenante e pinze Brembo con attacco e pompa radiale all’anteriore a doppio disco da Ø 300 mm di diametro e a disco singolo Ø260 mm al posteriore, il tutto con con sistema ABS a doppio canale. I cerchi in lega leggera a cinque razze entrambi da 17” montano rispettivamente pneumatici Maxxis SuperMaxx ST da 120/70 ZR17 M/C all’ anteriore e 180/55 ZR17 M/C al posteriore che garantiscono ottima aderenza all’asfalto in ogni condizione.

CFMOTO 700CL-X Sport: strumentazione

La strumentazione è digitale LCD, la luminosità del display è regolabile su cinque diversi livelli ed è possibile selezionare la modalità di guida secondo le proprie esigenze: Eco per guida sciolta e fluida, Sport per sfruttare tutta la potenza della 700CL-X Sport. Sono, inoltre, visualizzabili contachilometri totale e parziale ODO/TRIP, contagiri, tachimetro, indicatore velocità media, indicatore marcia inserita, indicatore Cruise control, indicatore temperatura liquido refrigerante, tensione batteria, consumo carburante istantaneo/medio in L/km, orologio e ore di funzionamento motore. Numerose poi le dotazioni come la presa USB situata nel vano sella, il sistema ETS, noto come Ride by Wire, la frizione antisaltellamento e il Cruise Control.

CFMOTO 700CL-X Sport è già disponibile al prezzo di listino di € 7.390 f.c.

