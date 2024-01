CGM 261 Mini: il casco demi-jet per i passeggeri bambini o ragazzi

Nuovo casco demi-jet CGM 261 Mini per bambini e ragazzi, omologato 22.06 e con dotazioni da casco per adulti.

Se state cercando un casco per passeggeri “young”, siano bambini o ragazzi, per portarli a scuola o a fare sport, il nuovo CGM 261 Mini è quello che fa per voi. Regolarmente omologato 22.06, realizzato con una calotta appositamente creata e disponibile in cinque taglie a copertura delle differenti fasce di età, dai bambini fino ai ragazzi, stiamo parlando di un casco demi-jet leggero (850 gr) e dalla calzata avvolgente.

Tuttavia è caratterizzato da interni colorati estraibili e lavabili abbinanti al collarino paranuca con guanciali removibile con zip. E’ inoltre dotato di sistema di aerazione Air Stream System completo e di visiera lunga che offre la migliore protezione dal vento. Completano le dotazioni, la fibbia micrometrica, l’anello antifurto e l’elastico ferma-cinturino.

Nella confezione sono compresi gli adesivi, con colla specifica per essere applicata sulla calotta del casco, che permette la personalizzazione con emoticon e lettere iniziali. Disponibile in 5 taglie: YXS (47 cm), YS (48 cm), YM (49-50 cm), YL (51-52 cm) e YXL (53-54 cm).

Peso medio: taglia M 850 +/- 50 gr

Casco demi-jet CGM 261 Mini: colori e prezzi

Questi i colori disponibili con i relativi prezzi:

261 MINI MONO | Bianco, Azzurro opaco, Rosa opaco, Fucsia, Celeste: prezzo al pubblico IVA inclusa: € 73,00 (adesivi inclusi nella confezione);

261G MINI COMICS | Fucsia Bianco e Blu Bianco: prezzo al pubblico IVA inclusa: € 92,00;

261X MINI SIGN | Blu Azzurro e Viola Rosa: prezzo al pubblico IVA inclusa: € 92,00.

Altri modelli CGM sono disponibili su Amazon con spedizione Prime.

Copyright Image: Sinergon LTD