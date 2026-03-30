Classifica SBK 2026: Bulega allunga, Lecuona e Oliveira rimontano dopo il round del Portogallo

Nicolò Bulega (Ducati) guida il Mondiale Superbike 2026 con 124 punti dopo il round del Portogallo a Portimão. Iker Lecuona secondo a 68 (▲4), Axel Bassani terzo a 60. Alex Lowes compie il salto più ampio (▲6). Ducati prima nei costruttori con 124 punti.

Ducati Panigale V4, rossa, in accelerazione su pista con Bulega.
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Superbike 2026 — I numeri dopo il round Portogallo

  • Alex Lowes compie il salto più ampio del round: dall’undicesimo al quinto posto (▲6) — miglior recupero tra i piloti con punti
  • Montella e Mackenzie i più penalizzati: entrambi perdono 6 posizioni rispetto al round di Australia
  • Quattro nuovi piloti entrano in classifica punti a Portimão: Vierge, Rea, Bridewell e Chantra

Nicolò Bulega consolida la vetta del Mondiale Superbike 2026 con 124 punti dopo il round del Portogallo disputato sul circuito di Portimão. L’italiano della Ducati allunga a 56 punti su Iker Lecuona (BMW), secondo a 68 dopo aver guadagnato quattro posizioni rispetto al round di Australia.

Axel Bassani (Bimota) scende al terzo posto con 60 punti. Il movimento più rilevante del round è quello di Alex Lowes (Yamaha), che sale dall’undicesimo al quinto posto (▲6). Ducati guida la classifica costruttori con 124 punti.

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Chi guida la classifica piloti SBK 2026 dopo il round del Portogallo?

La classifica piloti Superbike 2026 è guidata da Nicolò Bulega con 124 punti. Iker Lecuona è secondo a 68 punti (▲4), Axel Bassani terzo a 60 (▼1). Miguel Oliveira (BMW) è quarto con 56 punti (▲4), Alex Lowes (Yamaha) quinto a 48 (▲6): il salto più ampio del round. Sam Lowes (Yamaha) è sesto con 43 punti (▲3), Lorenzo Baldassarri settimo a 40 (▼3). Danilo Petrucci (Ducati) è ottavo con 31 punti (▲2), Yari Montella (Ducati) nono a 30 (▼6): il calo più netto tra i piloti di vertice. Álvaro Bautista (Ducati) scende al decimo posto con 27 punti (▼5). Andrea Locatelli (Yamaha) è undicesimo a 25 (▲2). Entrano in classifica Xavi Vierge, Jonathan Rea, Thomas Bridewell e Somkiat Chantra.

Pos.PilotaPuntiVar.
1Nicolò Bulega124=
2Iker Lecuona68▲4
3Axel Bassani60▼1
4Miguel Oliveira56▲4
5Alex Lowes48▲6
6Sam Lowes43▲3
7Lorenzo Baldassarri40▼3
8Danilo Petrucci31▲2
9Yari Montella30▼6
10Álvaro Bautista27▼5
11Andrea Locatelli25▲2
12Garrett Gerloff24=
13Tarran Mackenzie19▼6
14Xavi Vierge15▲NEW
15Alberto Surra12▼1
16Remy Gardner12=
17Stefano Manzi7=
18Tetsuta Nagashima7▼3
19Jonathan Rea4▲NEW
20Thomas Bridewell3▲NEW
21Somkiat Chantra1▲NEW
22Bahattin Sofuoglu1▼4
23Ryan Vickers1▼4

Com’è la classifica costruttori SBK 2026 dopo il round del Portogallo?

La classifica costruttori Superbike 2026 è guidata da Ducati con 124 punti. Bimota è seconda a 74 punti, BMW terza a 57 dopo la doppia rimonta di Lecuona e Oliveira a Portimão. Yamaha è quarta con 34 punti grazie alla risalita dei fratelli Lowes, Kawasaki quinta con 24, Honda sesta con 11.

Pos.CostruttorePunti
1Ducati124
2Bimota74
3BMW57
4Yamaha34
5Kawasaki24
6Honda11

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