Superbike 2026 — I numeri dopo il round Portogallo
- Alex Lowes compie il salto più ampio del round: dall’undicesimo al quinto posto (▲6) — miglior recupero tra i piloti con punti
- Montella e Mackenzie i più penalizzati: entrambi perdono 6 posizioni rispetto al round di Australia
- Quattro nuovi piloti entrano in classifica punti a Portimão: Vierge, Rea, Bridewell e Chantra
Nicolò Bulega consolida la vetta del Mondiale Superbike 2026 con 124 punti dopo il round del Portogallo disputato sul circuito di Portimão. L’italiano della Ducati allunga a 56 punti su Iker Lecuona (BMW), secondo a 68 dopo aver guadagnato quattro posizioni rispetto al round di Australia.
Axel Bassani (Bimota) scende al terzo posto con 60 punti. Il movimento più rilevante del round è quello di Alex Lowes (Yamaha), che sale dall’undicesimo al quinto posto (▲6). Ducati guida la classifica costruttori con 124 punti.
Chi guida la classifica piloti SBK 2026 dopo il round del Portogallo?
La classifica piloti Superbike 2026 è guidata da Nicolò Bulega con 124 punti. Iker Lecuona è secondo a 68 punti (▲4), Axel Bassani terzo a 60 (▼1). Miguel Oliveira (BMW) è quarto con 56 punti (▲4), Alex Lowes (Yamaha) quinto a 48 (▲6): il salto più ampio del round. Sam Lowes (Yamaha) è sesto con 43 punti (▲3), Lorenzo Baldassarri settimo a 40 (▼3). Danilo Petrucci (Ducati) è ottavo con 31 punti (▲2), Yari Montella (Ducati) nono a 30 (▼6): il calo più netto tra i piloti di vertice. Álvaro Bautista (Ducati) scende al decimo posto con 27 punti (▼5). Andrea Locatelli (Yamaha) è undicesimo a 25 (▲2). Entrano in classifica Xavi Vierge, Jonathan Rea, Thomas Bridewell e Somkiat Chantra.
|Pos.
|Pilota
|Punti
|Var.
|1
|Nicolò Bulega
|124
|=
|2
|Iker Lecuona
|68
|▲4
|3
|Axel Bassani
|60
|▼1
|4
|Miguel Oliveira
|56
|▲4
|5
|Alex Lowes
|48
|▲6
|6
|Sam Lowes
|43
|▲3
|7
|Lorenzo Baldassarri
|40
|▼3
|8
|Danilo Petrucci
|31
|▲2
|9
|Yari Montella
|30
|▼6
|10
|Álvaro Bautista
|27
|▼5
|11
|Andrea Locatelli
|25
|▲2
|12
|Garrett Gerloff
|24
|=
|13
|Tarran Mackenzie
|19
|▼6
|14
|Xavi Vierge
|15
|▲NEW
|15
|Alberto Surra
|12
|▼1
|16
|Remy Gardner
|12
|=
|17
|Stefano Manzi
|7
|=
|18
|Tetsuta Nagashima
|7
|▼3
|19
|Jonathan Rea
|4
|▲NEW
|20
|Thomas Bridewell
|3
|▲NEW
|21
|Somkiat Chantra
|1
|▲NEW
|22
|Bahattin Sofuoglu
|1
|▼4
|23
|Ryan Vickers
|1
|▼4
Com’è la classifica costruttori SBK 2026 dopo il round del Portogallo?
La classifica costruttori Superbike 2026 è guidata da Ducati con 124 punti. Bimota è seconda a 74 punti, BMW terza a 57 dopo la doppia rimonta di Lecuona e Oliveira a Portimão. Yamaha è quarta con 34 punti grazie alla risalita dei fratelli Lowes, Kawasaki quinta con 24, Honda sesta con 11.
|Pos.
|Costruttore
|Punti
|1
|Ducati
|124
|2
|Bimota
|74
|3
|BMW
|57
|4
|Yamaha
|34
|5
|Kawasaki
|24
|6
|Honda
|11