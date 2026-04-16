- Mantenere una moto in Italia nel 2026 costa tra 800 e 2.500 euro all’anno. Uno scooter 125 cc si mantiene con circa 625 euro/anno, una naked 600 cc con circa 1.330 euro, una maxi tourer oltre 1.000 cc con circa 1.710 euro (5.000 km/anno).
- Le voci fisse pesano 300-700 euro: assicurazione RC da 90 euro (125 cc) a oltre 800 euro (maxi), bollo da 20 a 160 euro, revisione 45-79 euro ogni 2 anni. Il tagliando va da 80-150 euro (scooter) a 250-350 euro (maxi).
- I costi nascosti: pneumatici 150-350 euro a treno (ogni 8.000-15.000 km), catena 100-250 euro (ogni 20.000-30.000 km), pastiglie freno 30-80 euro a coppia. Chi raddoppia la percorrenza aggiunge il 60-70% in più.
Mantenere una moto in Italia nel 2026 costa tra 800 e 2.500 euro all’anno a seconda della cilindrata, dell’uso e della regione di residenza. Le voci fisse (assicurazione, bollo, revisione) pesano per circa 300-700 euro; il resto dipende da tagliando, carburante, pneumatici e consumabili.
Uno scooter 125 usato per il commuting urbano costa meno della metà di una naked 600 cc usata nel weekend e in viaggio.
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Quanto costa l’assicurazione moto nel 2026
L’assicurazione RC moto è la voce più variabile. Il premio annuo dipende da cilindrata, età del conducente, classe di merito, provincia di residenza e storico sinistri.
Per un motociclista in prima classe di merito, senza sinistri negli ultimi cinque anni, i range indicativi nel 2026 sono: da 90 a 200 euro per uno scooter 125 cc, da 200 a 500 euro per una moto 300-600 cc, da 400 a 800 euro per una moto oltre 600 cc. Un neopatentato in quattordicesima classe a Napoli o Caserta può pagare oltre 1.500 euro anche per un 125.
La RC copre solo i danni a terzi. Le coperture aggiuntive (furto e incendio, kasko, assistenza stradale, infortuni del conducente) alzano il premio di 100-300 euro ma riducono il rischio economico in caso di sinistro o furto.
Quanto costa il bollo moto
Il bollo moto si calcola in base alla potenza in kW e alla classe ambientale. Per le moto fino a 11 kW l’importo è fisso e inferiore a 30 euro. Oltre gli 11 kW, il calcolo segue una tariffa per kW che varia per regione e per classe Euro.
Valori indicativi annuali: uno scooter 125 cc da 8-11 kW paga circa 20-30 euro. Una moto 600 cc da 70-80 kW paga circa 70-100 euro. Una maxi tourer da 100-120 kW arriva a 120-160 euro. Le moto Euro 0, Euro 1 e Euro 2 pagano una sovrattassa regionale che può raddoppiare l’importo. Le moto storiche con più di 30 anni godono di esenzione o riduzione in molte regioni.
Il bollo va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Il mancato pagamento comporta sanzioni e, dopo tre anni, il fermo amministrativo.
Quanto costa la revisione moto
La revisione moto è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 anni. I costi nel 2026 sono: 45 euro presso la Motorizzazione Civile (diritti di revisione, tariffa N046) oppure circa 79 euro presso i centri privati autorizzati. La differenza è nei tempi di attesa: alla Motorizzazione servono spesso settimane, nei centri privati si prenota in pochi giorni.
La revisione verifica freni, luci, emissioni, sterzo, sospensioni e telaio. Se la moto viene bocciata, le riparazioni necessarie sono a carico del proprietario e il costo complessivo sale.
Quanto costa il tagliando moto
Il tagliando è l’intervento di manutenzione ordinaria previsto dalla casa costruttrice, generalmente ogni 12 mesi o 10.000 km (il primo dei due limiti raggiunto). Il costo varia in base al marchio e alla complessità dell’intervento.
Un tagliando base (cambio olio, filtro olio, controllo freni e livelli) costa tra 150 e 200 euro per la maggior parte delle moto giapponesi e italiane di media cilindrata. Per le moto BMW, Ducati o KTM con distribuzione desmodromica o a catena, i tagliandi ai chilometraggi intermedi (20.000-30.000 km) possono superare i 400 euro per la sostituzione della cinghia o il controllo del gioco valvole.
Per uno scooter 125-300 cc il tagliando annuo si aggira tra 80 e 150 euro. Per una moto adventure o tourer di grossa cilindrata, la media è 250-350 euro.
Quanto si spende di carburante per una moto
Il consumo di carburante dipende dalla cilindrata, dallo stile di guida e dal tipo di percorso. I consumi medi reali per categoria sono: scooter 125 cc circa 30 km/l, moto 300-400 cc circa 22-25 km/l, naked o sport 600-800 cc circa 16-20 km/l, maxi tourer o adventure oltre 1.000 cc circa 14-17 km/l.
Con la benzina a 1,78 euro al litro (media aprile 2026), un motociclista che percorre 5.000 km all’anno spende indicativamente: circa 300 euro con uno scooter 125, circa 400 euro con una 600, circa 550 euro con una maxi tourer. Chi usa la moto come mezzo principale e percorre 10.000-15.000 km all’anno può arrivare a 800-1.200 euro di carburante.
Pneumatici, catena e consumabili: i costi nascosti
I pneumatici moto durano in media tra 8.000 e 15.000 km a seconda della mescola e dello stile di guida. Un treno di gomme (anteriore + posteriore) costa tra 150 e 350 euro per le misure più comuni, montaggio incluso. Chi percorre 10.000 km all’anno sostituisce le gomme circa una volta all’anno.
La catena di trasmissione (kit catena, corona e pignone) va sostituita ogni 20.000-30.000 km e costa tra 100 e 250 euro a seconda del modello. Le moto con trasmissione a cardano o a cinghia eliminano questa voce.
Le pastiglie freno durano tra 10.000 e 20.000 km e costano 30-80 euro per coppia, più la manodopera. La batteria ha una vita media di 3-4 anni e costa 50-100 euro.
Tabella riepilogativa: costo annuo per tipo di moto
I costi sono calcolati su una percorrenza media di 5.000 km/anno, con moto di proprietà, prima classe di merito, residenza nel Nord Italia.
- Scooter 125 cc (Honda SH, Piaggio Liberty): assicurazione 120 euro, bollo 25 euro, tagliando 100 euro, carburante 300 euro, pneumatici ammortizzati 80 euro. Totale indicativo: 625 euro/anno
- Moto 300-400 cc (Yamaha MT-03, Honda CB300R): assicurazione 250 euro, bollo 50 euro, tagliando 170 euro, carburante 360 euro, pneumatici ammortizzati 120 euro. Totale indicativo: 950 euro/anno
- Naked/sport 600-800 cc (Yamaha MT-07, Kawasaki Z650): assicurazione 400 euro, bollo 80 euro, tagliando 200 euro, carburante 450 euro, pneumatici ammortizzati 150 euro, catena ammortizzata 50 euro. Totale indicativo: 1.330 euro/anno
- Adventure/tourer oltre 1.000 cc (BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada): assicurazione 550 euro, bollo 130 euro, tagliando 300 euro, carburante 550 euro, pneumatici ammortizzati 180 euro. Totale indicativo: 1.710 euro/anno
La revisione (45-79 euro ogni due anni) e i consumabili straordinari (pastiglie, batteria, catena) aggiungono in media 100-200 euro/anno ammortizzati nel tempo. Chi usa la moto anche per il commuting quotidiano e raddoppia la percorrenza deve aggiungere circa il 60-70% in più per carburante e usura.
Come ridurre i costi di gestione della moto
Le leve principali per risparmiare sono l’assicurazione (confrontare almeno 3-4 preventivi online può tagliare il premio del 20-40%), il tagliando (le officine indipendenti costano il 15-30% in meno delle reti ufficiali, purché rispettino le specifiche del costruttore) e il carburante (una guida regolare con accelerazioni contenute può migliorare i consumi del 10-15%).
Per chi ha la patente A2 e una moto fino a 35 kW, l’assicurazione è generalmente più bassa rispetto alla patente A senza limiti, perché le compagnie applicano un coefficiente ridotto sulla potenza.
Il casco e l’abbigliamento tecnico non sono costi di gestione annuali ma acquisti una tantum. Un casco omologato ECE 22.06 parte da 100 euro; giacca, guanti e stivali con protezioni costano tra 300 e 600 euro complessivi. Sono spese che si ammortizzano in diversi anni di utilizzo.