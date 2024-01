Dainese D-AIR Racing 2024: le nuove tute in pelle per divertirsi con la massima sicurezza

Dainese D-AIR Racing 2024, leggerezza, ergonomia e protezione estrema per le tute racing in pelle più evolute di sempre.

Quando si parla di tute in pelle top di gamma non si può non parlare della gamma Dainese D-AIR Racing 2024. Si tratta di delle nuove tute in pelle MUGELLO 3 D-AIR, MISANO 3 D-AIR e MISANO 3 D-AIR WMN dotate del rivoluzionario airbag D-air Racing a tripla attivazione e del sistema elastico pentassiale e per offrire i massimi livelli di prestazione e di sicurezza in pista. Tre tute di ultima generazione, leggere e performanti, altrettanto comode ed ergonomiche.

La massima sicurezza è garantita dall’ultima evoluzione del sistema D-air RACING SHIELD 3X, dotato del sacco airbag Racing Shield 3x con tecnologia brevettata a microfilamenti che supporta fino a 3 attivazioni consecutive. Il sistema offre una sicurezza ancora più estesa grazie alla possibilità per il pilota di sostituire in autonomia il gas generator fino a 3 volte prima della sostituzione dell’airbag.

Il Riding Mode di Dainese, inoltre, permette di scegliere la modalità di utilizzo dell’airbag a seconda che si sia in strada o in pista. Una corretta selezione del modo d’uso consente di ottenere la massima sicurezza possibile per le condizioni da affrontare.

La tuta in pelle Mugello 3 raggiunge un peso inferiore del 20% della più leggera tuta con sistema airbag integrato sul mercato. Sicurezza, qualità superiore e comfort incontrano una leggerezza mai sperimentata. L’innovativo sistema elastico pentassiale sulla schiena consente la massima libertà in sella in ogni posizione di guida, grazie alla capacità di estendersi in cinque direzioni e di adattarsi in modo fluido ai movimenti del motociclista.

Il nuovo design del collo Veloce Racing Neck, testato in gara dai piloti MotoGP, riduce la pressione sul collo aumentando libertà di movimento e controllo. I protettori Pro-Armor sulle spalle e gli inserti morbidi sui fianchi garantiscono una protezione comoda in ogni condizione di gara. L’adozione del nuovo sistema Soft Edges Construction su nuca e polsini – in tessuto ingegnerizzato antiabrasione e traspirante – permette massima adattabilità di fit su tutte le conformazioni e lunghezze delle braccia.

Le placche in metallo (titanio per la Mugello 3, alluminio per la Misano 3 e Misano 3 WMN) su ginocchia, spalle e gomiti – una tecnologia iconica dei capi racing Dainese – sono progettate per agevolare la scivolata in caso di caduta, ridurre al minimo il rischio di rotolamento e massimizzare la dissipazione dell’energia.

Inoltre, l’ultima evoluzione del Replaceable Slider System (RSS) 4.0 ora permette di cambiare lo slider ginocchio senza variare la posizione della base fissata sul velcro della tuta. In questo modo è possibile mantenere sempre la posizione ideale, sostituendo solo il nuovo slider. L’evoluzione arriva anche a livello dei gomiti, ora progettati per offrire due differenti posizioni dello slider, regolabili facilmente con una sola mano e senza necessità di utilizzo di attrezzi, per scegliere sempre la posizione preferita in base all’angolo di piega raggiunto.

Il comfort termico è garantito dalle aree perforate su entrambi i lati della tuta e da ventilazioni più ampie nei punti strategici. Il sistema in- e out- boot, infine, permette di indossare lo stivale sia dentro che fuori la tuta, adattandosi alla scelta del pilota. Il waterbag kit e la nuova fodera interna estraibile e lavabile completano con grande versatilità la dotazione delle tute Dainese più evolute di sempre.

Dainese D-AIR Racing 2024: prezzi

Infine i prezzi delle tute in pelle della famiglia Dainese D-AIR Racing 2024:

MUGELLO 3 PERF. D-AIR 1PC LEATHER SUIT, interamente realizzata in pregiata e resistente pelle di canguro: prezzo 4.449,95 € ;

PERF. D-AIR 1PC LEATHER SUIT, interamente realizzata in pregiata e resistente pelle di canguro: ; MISANO 3 PERF. D-AIR 1PC LEATHER SUIT, costruita in pelle bovina pieno fiore D-Skin 2.0, ergonomica e performante: prezzo 2.499,95 € ;

PERF. D-AIR 1PC LEATHER SUIT, costruita in pelle bovina pieno fiore D-Skin 2.0, ergonomica e performante: ; MISANO 3 LADY PERF. D-AIR 1PC LEATHER SUIT WMN in pelle bovina pieno fiore D-Skin 2.0: prezzo 2.499,95 €.

Tutte le tute saranno presto disponibili nei negozi, nei Dainese store e su dainese.com.

