E’ nata Ducati Corse Off-Road. La Casa di Borgo Panigale annuncia ufficialmente la nascita della Divisione Off-Road di Ducati Corse che si occuperà dell’organizzazione e della gestione del programma sportivo, che prevede la partecipazione nei prossimi anni al Campionato Mondiale MXGP e all’AMA Supercross Championship.

La casa bolognese utilizzerà le competizioni nazionali motocross già a partire dal 2024 come parte integrante del proprio piano di sviluppo del prodotto con un prototipo 450 affidato ad Alessandro Lupino, con la collaborazione di Antonio Cairoli come pilota-collaudatore. Come anticipato, per il debutto mondiale, Ducati ha anche stretto un accordo pluriennale con Maddii Racing, uno dei team più esperti nel paddock del Motocross.

Il Direttore Generale di Ducati Corse Off-Road sarà Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse dal 2013 al 2023, che avrà l’obiettivo di portare al successo la casa di Borgo Panigale anche nel mondo del fuoristrada. Ciabatti, per il 2024, manterrà anche la responsabilità di coordinare la attività sportive di Ducati nei principali campionati nazionali SBK e SSP (MotoAmerica, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike e CIV.

Mauro Grassilli, Responsabile Marketing e Sponsorizzazioni di Ducati Corse, assumerà il ruolo di Direttore Sportivo, Marketing e Comunicazione di Ducati Corse, riportando direttamente al Direttore Generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna.

