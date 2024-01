Svelata la livrea della Desmo450 MX 2024 affidata ad Antonio Cairoli e Alessandro Lupino del Ducati Corse R&D Factory MX Team.

Dopo l’annuncio del suo ingresso nel mondo del motocross con una gamma di modelli che saranno disponibili sul mercato nei prossimi anni Ducati Corse Off-Road ha presentato a Madonna di Campiglio i due prototipi che varranno utilizzati da Antonio Cairoli e Alessandro Lupino nel 2024.

La Desmo450 MX, è stata presentata sul palco del PalaCampiglio in veste racing con la livrea che verrà portata in gara quest’anno, nel Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1, dal Ducati Corse R&D – Factory MX Team gestito da Corrado e Marco Maddii. L’obiettivo di questa prima stagione di gare è principalmente quello di acquisire dati ed informazioni in gara per contribuire allo sviluppo della Desmo450 MX che verrà messa in produzione nella seconda metà del 2025.

Sarà Alessandro Lupino a prendere parte a tutte le prove del Campionato Italiano, oltre che ad un intenso programma di test in cui verrà affiancato da Antonio Cairoli. Il debutto in pista avverrà il 16 e 17 marzo a Mantova per la prima prova del Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1.

Copyright Image: Sinergon LTD