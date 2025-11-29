A Borgo Panigale è iniziata la produzione della quinta generazione del Ducati Monster, che arriverà nelle concessionarie a febbraio 2026. Completamente riprogettato, il nuovo Monster 2026 è il più leggero di sempre tra i modelli a quattro valvole. Adotta un nuovo motore V2 a fasatura variabile, telaio monoscocca e ciclistica ispirata alla Panigale V4. Con riding mode, elettronica avanzata, ergonomia migliorata e una forte personalità stilistica, il Monster si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della naked di Borgo Panigale.
Ducati Monster 2026: più leggero e tecnologico di sempre
Ducati annuncia l’inizio della produzione della quinta generazione del Monster, la naked simbolo del marchio bolognese. Nato nel 1992 da una formula semplice e vincente – “Tutto ciò che serve, niente di più” – il Monster torna per il 2026 completamente rinnovato, ma fedele alla sua identità.
Il nuovo Ducati Monster 2026 è il più leggero di sempre tra i modelli a quattro valvole, e si presenta con linee moderne, un motore V2 a fasatura variabile, telaio monoscocca, sospensioni evolute e un pacchetto elettronico da riferimento nella categoria.
Design: un omaggio all’icona Monster
La nuova generazione reinterpreta in chiave moderna i tratti distintivi del primo Monster. Restano immutati:
- Il faro rotondo incorniciato dalle spalle del serbatoio “a dorso di bisonte”
- La sella monoposto
- Il codino corto e leggero
Lo stile è più essenziale e pulito, ma senza rinunciare alla grinta. Sarà disponibile in due livree: Ducati Red e Iceberg White, nelle versioni Monster e Monster+, quest’ultima arricchita da cupolino e coprisella passeggero.
Motore: V2 con fasatura variabile e prestazioni su misura
Il cuore del nuovo Monster è un bicilindrico a V da 937 cc, dotato della tecnologia IVT (Intake Variable Timing), che migliora l’erogazione ai bassi, la spinta ai medi e la potenza agli alti. I numeri parlano chiaro:
- 80% della coppia massima disponibile tra 4.000 e 10.000 giri
- Intervallo di manutenzione di 45.000 km per il controllo valvole, riferimento assoluto nella categoria
- Omologazione anche in versione 35 kW per patente A2
Un motore progettato per offrire prestazioni brillanti, fluidità e bassi costi di gestione.
Telaio e ciclistica: ispirazione Panigale, peso record
Il telaio monoscocca in alluminio, abbinato al motore come elemento strutturale, garantisce rigidità e leggerezza. L’intero comparto ciclistico trae ispirazione dalla Panigale V4, con:
- Forcellone bibraccio
- Telaietto posteriore in tecnopolimero e traliccio
- Peso a secco di 175 kg, il più basso tra i Monster a 4 valvole
- Sospensioni Showa, tarate per un mix ideale tra comfort urbano e guida sportiva
L’obiettivo? Un Monster più maneggevole, sicuro e divertente.
Ergonomia migliorata e tecnologia al servizio del pilota
Per rendere la guida ancora più accessibile, Ducati ha lavorato sull’ergonomia:
- Sella ribassata a 815 mm, con possibilità di scendere a 775 mm con accessori
- Manubrio più alto e avanzato, per una posizione più naturale
La dotazione tecnologica comprende:
- Display TFT da 5″, compatibile con Ducati Multimedia System e navigazione Turn-by-turn
- Quattro Riding Mode: Sport, Road, Urban, Wet
- ABS cornering, DTC (controllo di trazione), DWC (controllo impennata), EBC (freno motore)
- Comandi al manubrio ergonomici e modalità giorno/notte per il display
Accessori Ducati Performance e personalizzazione
Il Monster 2026 offre ampie possibilità di personalizzazione grazie alla linea Ducati Performance, che include:
- Silenziatori Termignoni omologati con camicie in titanio e fondelli in carbonio (-0,2 kg)
- Dettagli in alluminio ricavati dal pieno
- Parti in fibra di carbonio
- Sella sportiva in Alcantara
Una gamma pensata per chi vuole valorizzare lo stile o accentuare le performance della propria naked.
Il nuovo Monster 2026 sarà disponibile nelle concessionarie a partire da febbraio 2026 nelle versioni: Monster e Monster+ (con cupolino e coprisella passeggero). Entrambe le versioni anche in configurazione 35 kW per patente A2.
