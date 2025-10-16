Ducati ha svelato la nuova Multistrada V4 Rally 2026, l’evoluzione più avanzata della sua ammiraglia da viaggio. Pensata per i motociclisti che cercano prestazioni, comfort e avventura in ogni angolo del mondo, la V4 Rally si rinnova con una dotazione tecnica e tecnologica da riferimento, nuove funzionalità e aggiornamenti dedicati all’esplorazione a 360°.
Un design distintivo, pensato per il viaggio
Disponibile in due nuove livree – Ducati Red con serbatoio spazzolato e Jade Green con cerchi dorati – la Multistrada V4 Rally 2026 si distingue per un look audace e raffinato. Il serbatoio in alluminio da 30 litri, le protezioni motore, i cerchi a raggi e le sospensioni a lunga escursione (200 mm) ne dichiarano l’anima da avventuriera. È una moto pronta a tutto, pensata per macinare chilometri in qualsiasi condizione, da soli o in coppia.
Motore V4 Granturismo: 170 CV di efficienza e affidabilità
Il cuore pulsante è il V4 Granturismo da 1.158 cc, con 170 CV a 10.750 giri/min e 121 Nm di coppia. Derivato dalla MotoGP, adotta un albero motore controrotante per migliorare maneggevolezza e stabilità. La curva di coppia è particolarmente lineare, per garantire fluidità e prontezza a ogni regime.
Un plus fondamentale? Manutenzione valvole ogni 60.000 km, Oil Service ogni 15.000 km o 24 mesi e un sistema di deattivazione dei cilindri posteriori per ridurre consumi ed emissioni alle basse velocità.
Nuova ciclistica ed elettronica intelligente
Il telaio monoscocca in alluminio è abbinato a un forcellone bibraccio rivisitato, che ottimizza l’anti-squat migliorando la stabilità anche a pieno carico. L’impianto frenante si arricchisce di un disco posteriore maggiorato da 280 mm, mentre la nuova strategia Electronic Combined Braking System agisce su entrambi gli assi per una frenata sempre equilibrata.
Tra le grandi novità, spicca l’algoritmo DVO (Ducati Vehicle Observer), derivato dalla MotoGP, che migliora la precisione dei sistemi elettronici, come ABS Cornering, Wheelie Control e le sospensioni Adaptive Skyhook DSS EVO.
Comfort superiore per pilota e passeggero
La Multistrada V4 Rally è stata progettata per offrire il massimo del comfort in viaggio, anche in coppia:
- Parabrezza maggiorato (+40 mm in larghezza e +20 mm in altezza)
- Sedili riscaldati, regolabili in altezza
- Cavalletto centrale di serie
- Manopole riscaldate a 5 livelli
- Top case più stabile e robusto
Grazie al nuovo Automatic Lowering Device, la moto si abbassa automaticamente sotto i 10 km/h per facilitare l’appoggio a terra e torna in assetto normale superati i 50 km/h (o i 20 km/h in fuoristrada).
Tecnologia al top per sicurezza e connettività
La nuova Rally introduce la funzione Forward Collision Warning (FCW), che segnala il rischio di collisione frontale con un pop-up sul cruscotto. Completa il pacchetto elettronico la suite radar, con:
- Adaptive Cruise Control
- Blind Spot Detection
- Ducati Brake Light (lampeggio in caso di frenata forte)
- Cornering Lights
- Coming Home Light
- Retro-nebbia accessorio disponibile
Il cruscotto TFT a colori da 6,5” offre nuove grafiche più intuitive per gestire sospensioni, navigazione, riscaldamento e connettività tramite l’app Ducati Connect.
Allestimenti e accessori
La Multistrada V4 Rally 2026 è proposta in tre allestimenti:
- Radar – con radar anteriore/posteriore, FCW, ACC e BSD
- Adventure Travel & Radar – aggiunge valigie laterali in alluminio e selle riscaldate
- Full Adventure – include scarico omologato Akrapovič e parafango in fibra di carbonio
Ampia anche l’offerta di accessori originali Ducati, dalle valigie in alluminio con chiusura rapida ai parabrezza maggiorati, passando per selle di diverse altezze. Per vivere al meglio le potenzialità turistiche della Multistrada V4 Rally, Ducati ha sviluppato una linea di abbigliamento specifica: il completo Tour Summer, ventilato e modulabile in 3 strati ed il completo Strada C5 in tessuto elasticizzato con membrana Gore-Tex e piumino interno.
