Ducati Scrambler Nightshift 2026 Emerald Green

Per il 2026, Ducati rinnova l’identità dello Scrambler Nightshift introducendo l’elegante colorazione Emerald Green. La nuova livrea richiama le icone del motorsport anni ’70, unendo stile retrò a dettagli moderni come la sella Cafè Racer, i cerchi neri a raggi e i Led compatti. Tecnologicamente aggiornato con frizione compatta, gestione elettronica Ride by Wire, Traction Control e ABS cornering, il Nightshift resta fedele allo spirito Scrambler: accessibile, personale e pensato per chi cerca libertà su due ruote. Disponibile anche online per configurazioni su misura.
Un nuovo look per la stagione 2026
Il nuovo Scrambler Nightshift Emerald Green si presenta con una livrea inedita che fonde eleganza e spirito sportivo. Il colore, sviluppato dal Centro Stile Ducati, si ispira alle tinte iconiche degli anni ’70, richiamando sia il mondo delle due ruote sia quello delle auto da competizione dell’epoca.
Fin dalla sua introduzione, Nightshift rappresenta l’anima più classica e sofisticata della linea Scrambler. La nuova versione 2026 mantiene tutti gli elementi distintivi che l’hanno resa riconoscibile:
- sella con impunture in stile Cafè Racer
- alternanza di superfici lucide e opache
- assenza del parafango posteriore
- tabelle portanumero laterali
- frecce Led ultracompatte
A completare il look, cerchi a raggi interamente neri, manubrio a sezione variabile e specchietti bar-end che rafforzano il linguaggio estetico da moto urbana ispirata al passato.
Un cuore tecnico aggiornato per il 2026
La nuova generazione Scrambler monta il classico motore Desmodue raffreddato ad aria, che per il 2026 viene aggiornato con una frizione a otto dischi. Questa nuova soluzione offre un’azione più morbida e migliora l’ergonomia grazie alla riduzione dell’ingombro laterale.
Il risultato è una moto più compatta e comoda per il pilota, con uno snellimento complessivo di 4 kg rispetto alla versione precedente. Un dato che influisce positivamente sulla maneggevolezza e sul piacere di guida, rendendo Nightshift ancora più intuitiva nei percorsi cittadini e nei tratti misti.
Elettronica e sicurezza: ride by wire e ABS cornering
La nuova Nightshift Emerald Green beneficia della moderna gestione elettronica Ride by Wire, che consente una risposta dell’acceleratore più modulabile e personalizzabile. Sono disponibili due Riding Mode, che permettono di adattare la risposta del motore in base alle condizioni e allo stile di guida. A completare la dotazione tecnologica:
- Ducati Traction Control, regolabile per migliorare la stabilità
- ABS cornering, per una frenata più sicura anche in curva
Queste caratteristiche rendono il modello non solo piacevole, ma anche affidabile e adatto anche a motociclisti meno esperti.
Dettagli estetici che fanno la differenza
L’estetica dello Scrambler Nightshift 2026 è curata in ogni dettaglio. Il colore Emerald Green avvolge tutta la carrozzeria in un tono profondo e satinato, capace di valorizzare le linee pulite e senza tempo del modello. Il nero opaco dei cerchi a raggi e delle finiture completa il contrasto cromatico, esaltando l’identità vintage, mentre la posizione raccolta e il manubrio dritto mantengono il profilo da Cafè Racer contemporaneo.
Uno dei punti di forza della gamma Scrambler è la personalizzazione. Ogni modello può essere configurato scegliendo accessori e dettagli, direttamente dal sito ufficiale. Nightshift si propone anche come moto accessibile, grazie a una posizione in sella equilibrata, un peso contenuto e una ciclistica pensata per offrire sicurezza e divertimento anche a chi è alle prime esperienze.
