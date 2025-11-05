EICMA Girls 2025: la ragazze del Salone di Milano

Le EICMA Girls 2025 sono parte integrante e fondamentale delle bellezze che potrete vedere all’Esposizione Internazionale delle due ruote in programma dal 6 al 9 novembre alla Fiera di Milano. Non perdetevi il nostro EICMA 2025 Milano: biglietti, orari, parcheggi e come arrivare alla Fiera di Rho.
Un’edizione di EICMA molto attesa e su cui le case motociclistiche fanno molto affidamento per potersi rilanciare sul mercato nazionale ed internazionale delle due ruote. Come sempre pubblicheremo tutte le novità dei diversi costruttori presenti alla Fiera di Milano e seguendo il tag EICMA ritroverete facilmente le anteprime pubblicate con foto live.
EICMA Girls 2025: gallery fotografica
Se volete scoprire quali sono le ragazze più belle del tanto atteso salone milanese non dovete far altro che sfogliare la nostra galleria fotografica della EICMA Girls 2025, rigorosamente in una pagina sola, perché sappiamo che i click inutili stancano e sono noiosi.